Đáng chú ý nhất là iPhone 6 Plus. Tại hệ thống FTP Shop, phiên bản 16GB vừa được giảm tới 2,5 triệu đồng, xuống còn 15 triệu đồng, tương đương với mức niêm yết của iPhone 6 16GB. Động thái này được cho là để giúp iPhone 6 Plus xả hàng tồn bởi từ trước đến giờ giá iPhone bản thường và bản Plus luôn chênh lệch nhau một đến hai triệu đồng với cùng dung lượng bộ nhớ.

Tại một số hệ thống lớn, giá iPhone 6 Plus 16GB chính hãng được hạ xuống ngang bằng với iPhone 6 16GB.

Ngoài model đời cũ, mức niêm yết của những sản phẩm mới hơn như 6s, 6s Plus hay SE cũng vừa được những hệ thống lớn như FPT Shop hay Viễn Thông A giảm sâu nhưng phụ thuộc vào từng phiên bản và màu sắc. Ví dụ, với iPhone 6s, bản 64GB giảm 2 triệu đồng, xuống còn dưới 20 triệu đồng, trong khi đó, iPhone 6s Plus 128GB giảm tới 3 triệu đồng, từ 24,7 triệu xuống 21,7 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng với phiên bản màu hồng. Riêng iPhone SE bản 16GB đã hạ xuống dưới 11 triệu đồng.

Đây là đợt điều chỉnh giá mạnh nhất của iPhone tại các hệ thống bán hàng chính hãng trong khoảng ba tháng trở lại đây. Dù vậy, theo anh Tuấn, quản lý một cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone ở Cầu Giấy (Hà Nội), việc giảm giá này khó tạo ra biến động lớn tới thị trường iPhone nói chung vì thực tế, trước khi các hệ thống lớn điều chỉnh, giá của iPhone chính hãng tại các cửa hàng nhỏ đã hạ từ trước. Đây cũng chưa phải là đợt điều chỉnh lại giá niêm yết của iPhone chính hãng, mà thực chất là màn xả hàng của các hệ thống lớn nhằm chuẩn bị cho iPhone mới ra mắt trong một, hai tháng nữa.

Thị trường iPhone đang rơi vào thời điểm bán chậm nhất trong năm, ở cả chính hãng lẫn xách tay. Doanh số của một mẫu đời mới như iPhone 6s 16GB cũng giảm dần hàng tuần. Nếu so với khoảng hai tháng trước, số lượng máy bán ra giờ còn chưa đến một nửa. Chỉ có iPhone 5s chính hãng vẫn bán tốt so với mặt bằng chung vì có giá thấp, chỉ trên dưới 7 triệu đồng. Hiện tại, 5s là đời iPhone có giá bán chính hãng thấp nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, thấp hơn cả iPhone 5c.

Nếu đúng như thông lệ mọi năm, iPhone thế hệ mới (iPhone 7) sẽ được Apple công bố vào khoảng đầu tháng 9 tới. Với việc thị trường smartphone cao cấp nói chung đang ế ẩm, việc kinh doanh iPhone được dự báo còn mất nhiều thời gian nữa mới nhộn nhịp trở lại.

