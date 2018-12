Theo công ty phân tích thị trường GBH, iPhone 9 sẽ được công bố trễ hai tháng so với iPhone X và X Plus. Có nghĩa, Apple sẽ giới thiệu riêng mẫu điện thoại này trong tháng 11 và nhiều khả năng sản phẩm không kịp đến tay người dùng đúng đợt mua sắm lớn nhất năm.

Trước đó, công ty BayStreet Research cũng nhận định iPhone LCD sẽ không được tung ra ra thị trường cùng thời điểm với iPhone X 2018 để Apple dễ bán các bản dùng màn hình OLED hơn. “Chúng tôi tin nó sẽ bị trì hoãn vì lý do kinh doanh", công ty này nói trên PCMag.

Năm ngoái, iPhone 8 và 8 Plus cũng được bán trước iPhone X, khiến người sử dụng lúng túng giữa việc mua luôn bản 8 hay cố đợi cho đến khi bản X ra đời rồi mới quyết định.

iPhone 9 sẽ có nhiều vỏ màu mới.

Apple dự kiến giới thiệu ba mẫu điện thoại trong tháng 9 gồm iPhone X với màn hình OLED 5,8 inch, iPhone X Plus với màn hình OLED 6,3 inch và iPhone 9 vẫn dùng màn LCD, kích cỡ 6,1 inch.

iPhone 9 được đánh giá sẽ bán rất chạy dù chỉ dùng công nghệ LCD vì nó có giá rẻ hơn nhiều so với iPhone X, trong khi mang thiết kế mới mẻ với màn hình tràn viền cùng tai thỏ. Hiện rất nhiều người không thể sắm bản X do giá quá cao còn iPhone 8 và 8 Plus gây nhàm chán vì không có sự thay đổi về thiết kế.

Bên cạnh đó, iPhone 9 còn được cho là tích hợp hai sim - đặc điểm Apple chưa từng trang bị cho bất cứ mẫu iPhone nào. Ngoài ra, Apple có thể bổ sung nhiều màu sắc mới cho thiết bị, bao gồm trắng, đen, xám nhạt, đỏ, xanh dương, vàng, cam và hồng để tăng sức hút, đặc biệt là để lôi kéo người dùng trẻ.

Minh Minh