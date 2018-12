Theo Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích vốn chia sẻ nhiều thông tin chính xác về những sản phẩm chưa được công bố của Apple, cho biết iPhone 8 sẽ thay đổi rất nhiều về thiết kế.

Điện thoại mới được trang bị mặt lưng kính trong khi cạnh viền là thép không gỉ thay vì nhôm thường thấy. Chất liệu này giúp iPhone trông sang trọng, mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, chi phí lại đắt đỏ nên có thể sẽ chỉ được sử dụng trên các phiên bản cao cấp.

Một concept về iPhone 8.

Trước đó, một nhân viên Apple tại Israel tiết lộ điện thoại mới sẽ được gọi là iPhone 8 thay vì iPhone 7s như truyền thống đặt tên của Apple. Máy đang được âm thầm thiết kế và xây dựng tại trung tâm nghiên cứu lớn thứ hai của Apple ở Herzliya (Israel).

iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn ăn khách như các phiên bản thế hệ trước, nhưng tốc độ tiêu thụ đang chậm lại do sản phẩm không khác biệt nhiều so với dòng iPhone 6/6s. Nhiều ý kiến cho rằng Apple nâng cấp cầm chừng trên iPhone 7 là nhằm "để dành" các tính năng đột phá cho mẫu điện thoại tiếp theo ra đời năm 2017.

Châu An