Gần chục cửa hàng bán iPhone ở Hà Nội sáng nay đều cho biết vẫn chưa có iPhone 7 Plus Jet Black để bán, nếu mua, người dùng phải đặt tiền trước và nhận máy sau vài ngày. Ở TP HCM cũng chỉ có lác đác vài nơi thông báo có sẵn iPhone 7 Plus màu đen bóng. Tuy nhiên, muốn mua người dùng phải bỏ ra 70 đến 90 triệu đồng, chênh tới vài chục triệu đồng so với giá niêm yết của Apple.

Giá iPhone 7, 7 Plus màu đen và đen bóng vẫn cao hơn nhiều so với các màu còn lại.

Anh Nguyễn Đắc, quản lý cửa hàng Shop Dunk (Hà Nội), cho hay, ở Hà Nội có một vài đầu mối chào hàng mẫu này nhưng giá nhập vào đã lên tới 65 triệu đồng cho phiên bản 128GB, trong khi giá ở Apple Store Mỹ hoặc Singapore chỉ 20 đến 22 triệu đồng. Vì thế, đa phần các cửa hàng đều không nhập về sẵn, mà chỉ nhận đặt hàng với người có nhu cầu.

Anh Đào Huy Việt, chủ cửa hàng Nhật Huy Mobile (TP HCM) thừa nhận iPhone 7 và 7 Plus bản màu đen mờ (Black) và đen bóng (Jet Black) vẫn loạn giá, dù hàng đã về gần một tuần. Giá bản màu đen mờ có thể xuống hôm nay vài triệu nhưng hôm sau lại lên do nguồn hàng của chúng dồi dào. Riêng màu đen bóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nên nhiều nơi đưa ra giá ảo, hét giá, do lượng hàng về nhỏ giọt. Ví dụ, iPhone 7 bản 128GB Jet Black giờ vẫn được niêm yết hơn 30 triệu đồng, đắt hơn màu vàng, vàng hồng tới cả chục triệu đồng.

Dù Jet Black là màu đặc biệt, chỉ có trên bản 128 và 256GB, nhưng chất liệu làm vỏ dễ xước và dính bẩn, bám vân tay mà giá lại cao nên nhiều người đang "chùn tay" lựa chọn màu này.

Ngược lại, màu đen mờ (Black) lại đang bán chạy nhất và được người dùng lùng mua. Màu này không bị "hét" giá nhiều như Jet Black, nhưng đắt hơn các màu còn lại khoảng 2 đến 5 triệu đồng.

Màu Jet Black chỉ có trên iPhone 7 và 7 Plus bản 128 và 256GB, không có trên bản 32GB.

Với tình trạng giá bị đội lên nhiều, không ít người muốn mua iPhone 7 và 7 Plus màu đen và đen bóng chuyển sang chờ hãng chính hãng. Theo một hệ thống ở Thái Hà (Hà Nội), dù mới chỉ có giá dự kiến và phải tới nửa cuối tháng 10 mới có hàng, nhưng đã có rất nhiều người đặt mua iPhone 7 và 7 Plus chính hãng. Số lượng chọn màu đen và đen bóng cao hơn hẳn các màu còn lại.

Giá iPhone 7 chính hãng năm nay có thể ngang với giá 6s năm ngoái. Còn với iPhone 7 Plus, giá khởi điểm đắt hơn khoảng 300.000 đến 500.000 đồng so với 6s Plus và 6 Plus các năm trước.

Theo giới kinh doanh, giá của iPhone 7 và 7 Plus xách tay sẽ hạ dần và xuống thấp hơn trong khoảng một tháng nữa, trước khi hàng chính hãng bán ra.

Tuấn Anh