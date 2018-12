Galaxy S7 edge và iPhone 7 Plus.

Một trong những lý do tạo nên thành công của iPhone là nhờ khả năng chụp hình. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, dòng Galaxy S đã có những bước thay đổi vượt bậc. Model mới nhất là S7 edge được chấm điểm camera tốt nhất nửa đầu năm 2016 bởi DxOMark. Đây là thách thức thực sự với iPhone 7 Plus vừa ra mắt của Apple.

Cả hai máy đều có độ phân giải 12 megapixel nhưng độ mở ống kính của Galaxy S7 edge nhỉnh hơn so với đối thủ (f/1.7 so với f/1.8). Góc ống kính của iPhone 7 Plus rộng hơn một chút so với đối thủ bên phía Samsung. Di động của Apple có hệ thống camera kép tuy nhiên chỉ sử dụng trong trường hợp zoom quang hoặc kết hợp với tính năng xóa phông. Ở chế độ thông thường, máy chỉ sử dụng ống kính góc rộng. Trong bài so sánh này, iPhone 7 Plus chỉ chụp ở các chế độ thông thường để so sánh với Galaxy S7 edge.

Xem ảnh chụp thử giữa iPhone 7 Plus và Galaxy S7 edge

Ở các thử nghiệm, hai máy đều để chế độ chụp tự động, cài đặt mặc định, không bật hiệu ứng, lấy nét và đo sáng cùng vào một điểm, thời điểm và góc chụp gần tương đương. Cả hai máy đều được bật chế độ HDR tự động và để tỷ lệ hình là 4:3 ở độ phân giải cao nhất hỗ trợ (12 megapixel).

Ảnh chụp từ hai máy được thu về cùng một kích thước (chiều ngang 1.200 pixel) nhưng giữ nguyên chất lượng ảnh cũng như ẩn thông tin Exif. Để đảm bảo tính công bằng, tên các máy được giấu kín. Độc giả sẽ bình chọn model chụp đẹp nhất dựa trên loạt ảnh chụp thử mà không bị ảnh hưởng bởi thương hiệu sản phẩm.

Tuấn Hưng