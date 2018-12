Theo nguồn tin của Ibtimes, di động đời thứ mười của Apple sẽ có ba phiên bản riêng biệt: iPhone 7 tiêu chuẩn, iPhone 7 Plus và mẫu iPhone 7 Plus Premium. Trong đó, hai model đầu tiên là sản phẩm phát triển từ thế hệ hiện nay, còn mẫu iPhone 7 Plus Premium là model hoàn toàn mới.

Ảnh được cho là tấm nền của iPhone 7 với ba phiên bản.

Một số tin đồn trước đó cho biết Apple sẽ trang bị camera kép, RAM tới 3 GB và bộ nhớ trong thêm bản 256 GB cho smartphone thế hệ mới. Tuy nhiên, trang bị này nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên mẫu iPhone 7 Plus Premium, một sản phẩm hướng đến nhu cầu doanh nghiệp. Hai thiết bị còn lại có RAM 2 GB, bộ nhớ lưu trữ từ 32 đến 128 GB.

Bên cạnh đó, tài khoản OnLeaks nói rằng Apple đã bắt đầu sản xuất hàng loạt model iPhone 7 màn hình 4,7 inch tại nhà máy Pegatron ở Trung Quốc. Đây là thiết bị tiêu chuẩn mà công ty công nghệ Mỹ sẽ phát hành trong tháng 9 tới. Sản phẩm hứa hẹn có doanh số cao nhất trong ba model nên tiến hành lắp ráp ngay từ tháng 6 để kịp tiến độ.

Những thay đổi được đồn đoán trên iPhone 7 còn có điều chỉnh dải ăng-ten giúp mặt sau máy trông liền mạch hơn, bỏ giắc tai nghe 3,5 mm để gộp chung vào cổng Lightning. iOS 10 đã được Apple công bố và di động mới của hãng sẽ chạy phiên bản này.

Bảo Anh