Do làm bằng mặt kính nên Note 7 dễ bị nứt mặt sau hơn.

Thử nghiệm so sánh độ bền khi thả rơi hai di động cao cấp nhất của Samsung và Apple do trang PhoneBuff thực hiện. Galaxy Note 7 và iPhone 7 lần lượt được thả theo các hướng khác nhau như rơi cạnh dưới, cạnh bên xuống trước hoặc rơi mặt lưng và màn hình xuống trước. Độ cao là như nhau với từng thử nghiệm và bề mặt phía dưới là bê tông.

Ở thử nghiệm rơi mặt lưng xuống trước, do sử dụng mặt kính nên Galaxy Note 7 có một số vết nứt. Trong khi đó, iPhone 7 do vỏ bằng nhôm nên chỉ bị các vết xước. Với thử nghiệm cạnh bên, cả hai máy cũng bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhẹ trên màn hình. Khi cùng rơi úp màn hình, cả hai đều bị các vết nứt nhưng vẫn sử dụng được cảm ứng. Tuy nhiên, khi thử nghiệm này lặp đi lặp lại nhiều lần, iPhone 7 "sống lâu" hơn so với đối thủ.

Video thử nghiệm thả rơi iPhone 7 và Galaxy Note 7:

iPhone 7 và Galaxy Note 7 đọ độ bền khi bị thả rơi

Tuấn Hưng