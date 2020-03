iPhone 12 với mạng di động 5G thế hệ mới được dự đoán không ra mắt vào tháng 9 năm nay do tình hình Covid-19 chuyển biến phức tạp.

"Kịch bản tiêu cực nhất có thể xảy ra là iPhone 5G không thể ra mắt mùa thu năm nay do chuỗi cung ứng châu Á đang chịu tác động bởi Covid-19, dù một số nơi dần hoạt động bình thường trở lại", công ty phân tích Wedbush dự đoán. "Rõ ràng, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và thiết bị mới của Apple sẽ là bài kiểm tra mạnh mẽ dành cho chuỗi cung ứng trước đại dịch toàn cầu".

iPhone 5G có thể ra mắt muộn vì Covid-19. Ảnh: Phonearena.

Wedbush không đề cập chính xác thời gian ra mắt chính thức của iPhone mới. Tuy nhiên, 9to5mac cho rằng dự đoán này đồng nghĩa với khả năng máy sẽ trình làng cuối 2020 hoặc đầu 2021 - thời điểm bước vào quý tài chính 2021 của Apple.

Đầu tháng 3, Bank of America cũng dự đoán iPhone 5G có thể bị hoãn phát hành "một vài tháng" so với lịch trình tháng 9 hàng năm và lên kệ muộn. Bên cạnh vấn đề nguồn cung thiếu tại Trung Quốc, tổ chức tài chính này đánh giá sự tác động tiêu cực của Covid-19 khiến nhu cầu thị trường thấp hơn mọi năm. "Người dùng sẽ vẫn giữ lại thiết bị của mình thay vì nâng cấp lên iPhone mới nhằm dành tiền cho những việc cấp thiết hơn", nhà phân tích Elliot Lan của Bank of America nhận định.

Trong khi đó, Wamsi Mohan của Bank of America cũng cho rằng Apple đang tìm hiểu thị trường. "Apple chưa xác định được khi nào sẽ ra mắt iPhone mới. Họ còn chờ đợi động thái từ thị trường cũng như việc sản xuất có thể tăng trở lại vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới hay không", Mohan nói.

iPhone 2020 với mạng di động 5G tốc độ cao được kỳ vọng sẽ là "đòn bẩy" cho iPhone trước bối cảnh doanh số smartphone này có dấu hiệu đi xuống. Một số chuyên gia cũng cho rằng Apple đang cần iPhone 5G hơn bao giờ hết. "Apple sẽ kích thích một 'siêu chu kỳ' nâng cấp thiết bị", Keith Gangl, quản lý danh mục đầu tư tại Gradient Investments, nhận xét. "Điều này nhằm bù đắp cho thời gian dài doanh số bị ảnh hưởng do Covid-19".

Apple thực tế đang có những ngày tháng đầu 2020 với rất nhiều khó khăn do Covid-19 diễn biến phức tạp. Giữa tháng 2, công ty Mỹ đã gửi thông báo tới các nhà đầu tư, trong đó cho biết không còn đáp ứng những kỳ vọng của họ về một quý doanh thu triển vọng (kết thúc tháng 3) như dự đoán trước đó. Hãng thừa nhận không thể đạt con số mục tiêu 63 - 67 tỷ USD từng đưa ra vào quý I/2020.

Bảo Lâm