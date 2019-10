Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ băng tần siêu rộng giúp thiết bị truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 500 Mb/giây ở khoảng cách 3m.

Blogger công nghệ Ben Geskin vừa tung một loạt hình ảnh được cho là của iPhone 2020 (hay iPhone 12). Thiết bị mới của Apple lấy cảm hứng từ iPhone 4 và sẽ có những cải thiện đáng kể so với thế hệ trước. Cụ thể, ngoài hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 như iPhone 11, thiết bị mới sẽ tích hợp kết nối 5G nên phần rãnh ăng ten ở cạnh máy được làm rộng hơn so với các thiết kế cũ và được làm từ chất liệu khác. Sự thay đổi này đến từ việc hệ thống kết nối và model 5G khác biệt so với những công nghệ mạng cũ.

Bên cạnh đó, phần "tai thỏ" trên iPhone 12 cũng sẽ thu hẹp lại bởi hệ thống phần cứng nhận diện gương mặt FaceID mới sẽ nhỏ hơn. Ben Geskin cho biết Apple đang thử nghiệm nhiều giải pháp về FaceID với các hệ thống quang học khác nhau.

Việc thay đổi thiết kế "tai thỏ" được xem là dễ hiểu. Công nghệ FaceID của Apple được coi là tính năng tạo nên thương hiệu cho hãng nhưng đến nay đã trở nên phần nào lỗi thời so với các đối thủ. Thay vì để "Quả táo" nhồi nhét mọi phần cứng lên cạnh trên của thiết bị, người dùng trông chờ họ thu nhỏ phần "tai thỏ" này.

iPhone 12 sẽ có thiết kế ăng ten 5G mới và sử dụng ba bảng mạch xếp lớp bên trong. Ảnh: Ben Geskin.

iPhone 12 có thể loại bỏ cổng Lightning nhưng sẽ không sử dụng USB type C như các mẫu Android hiện nay. Thay vào đó, máy sẽ dùng công nghệ không dây UWB (Ultra wideband, băng tần siêu rộng) cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 500 Mb/s trong khoảng cách 3m và 110 Mb/giây ở 10m.

Trước đó, Ben Geskin iPhone 12 sẽ sử dụng ba bảng mạch mới chồng lên nhau. Thiết kế này nhằm tăng diện tích bên trong để chứa các phần cứng khác, ví dụ, linh kiện mạng 5G, đồng thời làm giảm kích thước của thiết bị. Từ iPhone X trở đi, các mẫu điện thoại của Apple đã sử dụng lối sắp xếp hai bảng mạch chồng lên nhau.

Các thông tin Ben Geskin đưa ra không phải lúc nào cũng chính xác. Blogger này từng dự đoán đúng thiết kế iPhone X nhưng các thông tin về sản phẩm mới của Apple model này trở đi không trùng hợp nhiều với thực tế. Tuy vậy, những tiết lộ lần này về iPhone 12 được các chuyên trang về công nghệ đánh giá là có lý.

Trước đó, nhà phân tích Ming Chi-Kuo cho biết Apple có thể giới thiệu iPhone thế hệ tiếp theo với nhiều kích thước màn hình khác nhau và tất cả model đều hỗ trợ 5G. Màn hình ProMotion 120 MHz trên iPad Pro cũng sẽ được đưa vào iPhone mới. Bên cạnh đó, smartphone ra mắt năm 2020 của "Quả táo" còn được trang bị camera 3D và cổng kết nối USB type C.

