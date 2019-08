Thay thế vật liệu như iPhone X hay XS, mẫu iPhone sắp tới được Apple chuyển vật liệu màn hình OLED sáng giống smartphone cao cấp của Samsung.

Trước đó, trên các dòng iPhone tiền nhiệm, Apple sử dụng vật liệu màn hình OLED có tên LT2. Đây là loại vật liệu được hãng công nghệ Mỹ đặt hàng riêng và khác biệt với các công nghệ màn hình OLED trên smartphone khác. Dù cùng được Samsung sản xuất, màn hình OLED trên iPhone X và XS khi đó không giống với các mẫu Galaxy S và Note.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây từ trang Thelec, màn hình của iPhone 11 sắp tới lại chuyển sang sử dụng chất liệu tương tự như màn hình Super AMOLED trên Galaxy S10 và Note 10. Hai smartphone cao cấp nhất mới ra trong 2019 của Samsung. Loại vật liệu mà iPhone sắp ra cũng như smartphone Galaxy sử dụng mang tên M9.

iPhone XS, XS Max dùng màn hình OLED do Samsung sản xuất. Ảnh: Tuấn Anh

Có hai lý do khiến cho Apple phải thay đổi ở màn hình OLED. Đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị khi M9 được cho là vật liệu tốt nhất của Samsung trên thị trường hiện nay.

Lý do thứ hai nằm ở việc Apple vẫn chịu phụ thuộc lớn vào nhà sản xuất tới từ Hàn Quốc. Samsung là nhà cung cấp màn hình duy nhất cho iPhone XS và XS Max. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng từ Apple thời gian vừa qua thấp hơn nhiều so với dự kiến của cả hai. Nhà sản xuất iPhone thậm chí phải bồi thường tới 600 triệu USD cho Samsung do không đáp ứng đủ sản lượng cam kết

iPhone 11 được cho sẽ ra mắt vào ngày 10/9 tới. Thông tin này vừa bị lộ trong phiên bản iOS 13 Beta.

Mỹ Anh (theo 9to5mac)