Hút bụi kiêm lau nhà thông minh giá hơn 10 triệu đồng

Roborock Sweep One sử dụng dock sạc nhỏ chỉ bằng hơn nửa so với bản cũ. Tiếp điểm của chân sạc nằm ở phía dưới máy thay vì cạnh bên. Thiết kế này cho phép model mới có thể đi thẳng vào dock sạc khi hút xong. Model thế hệ đầu tiên do tiếp điểm ở đầu nên khi gần đến dock sạc phải chạy lùi để kết nối dock.