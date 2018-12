Huawei Mate 9 sẽ là smartphone cao cấp nhất của Huawei khi bán ra trên thị trường. Sản phẩm có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối với màn hình lên đến 5,9 inch sử dụng tấm nền AMOLED tuy nhiên, độ phân giải chỉ dừng ở mức Full HD. Thiết kế Mate 9 sẽ sử dụng nhiều đường cong hơn ở cả mặt lưng và cạnh viền giống như P9 hơn là Mate 8 nên giúp việc cầm máy chắc chắn và không bị cấn tay. Từ thời P9, Huawei được đánh giá cao về thiết kế và chất lượng hoàn thiện nên Mate 9 cũng sẽ không là ngoại lệ.

Huawei Mate 9 Porsche Design và Mate 9 với hệ thống camera kép thế hệ 2 do Leica phát triển.

Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là cụm camera kép thế hệ thứ 2 nằm ở mặt lưng do Leica phát triển. Ở thế hệ thứ hai này, Huawei và Leica nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng với camera chuyên chụp đen trắng có độ phân giải lên đến 20 megapixel còn camera màu vẫn giữ độ phân giải cũ là 12 megapixel, ống kính vẫn sử dụng loại có khẩu độ f/2.2. Mate 9 sẽ cho khả năng chụp đêm tốt hơn cả P9 khi Huawei cũng trang bị chống rung quang học cùng công nghệ Hybrid Zoom cho phép Zoom quang 2x. Camera kép của máy còn được hỗ trợ tới 4 công nghệ lấy nét cùng lúc là lấy nét laser, lấy nét theo pha, lấy nét sâu và tương phản tập trung. Mate 9 sẽ cho khả năng chụp đêm tốt hơn cả P9.

Về phần cứng, Mate 9 sử dụng chip 8 nhân Kirin 960 mới nhất do Huawei sản xuất, RAM 4 GB và bộ nhớ trong lên đến 64 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ tối đa 256 GB. Mate 9 cũng hỗ trợ 2 sim 2 sóng, trong đó, khay cắm sim cũng là khay cắm thẻ nhớ mở rộng nên người dùng phải hi sinh một trong hai tính năng này. Tương tự P9, Mate 9 cũng sử dụng cổng sạc dạng USB Type C. Pin của máy có dung lượng lên đến 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh với công nghệ SuperCharge mới của Huawei. Pin cùa Mate 9 đạt tiêu chuẩn an toàn công nghiệp với hệ thống bảo vệ 5 lớp, cho phép người dùng theo dõi thông tin về điện áp và nhiệt độ theo thời gian thực. Đây cũng là một trong những model đầu tiên chạy Android 7 Nougat, đi kèm là giao diện EMUI 5.0 mới đơn giản và trực quan hơn kết hợp với tính năng tự học thói quen của người dùng giúp cho máy hoạt động hiệu quả hơn sau thời gian dài sử dụng thay vì chậm đi như thường thấy trước đây.

Bên cạnh đó, Huawei cũng hợp tác với hãng Porsche Design ra mắt bản cao cấp Mate 9 Porsche Design với cấu hình tương đương với Mate 9 thường nhưng dung lượng RAM tăng lên 6 GB và bộ nhớ trong lên 256 GB đồng thời loại bỏ khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Màn hình của máy giảm kích thước xuống 5,5 inch nhưng tăng độ phân giải lên mức QHD. Cổng USB Type C được nâng lên chuẩn 3.0.

Điểm nhấn của model cao cấp này nằm ở thiết kế bởi nó mỏng hơn bản thường và có màn hình được làm cong về hai bên, kết hợp với mặt lưng cong khi nhìn ngang. Nếu không có các đường cắt kim cương, máy sẽ trông khá giống Note 7. Mate 9 Porsche Design có giá gần 35 triệu đồng đắt gấp đôi so với bản thường.

Mate 9 sẽ được bán ra đầu tiên tại châu Âu sau đó là châu Á và Mỹ. Tại Việt Nam, Huawei sẽ bán ra phiên bản rút gọn của Mate 9 là Mate 9 Lite vào tháng 12. Khác với các bản rút gọn thường thấy của Huawei, Mate 9 Lite vẫn giữ nguyên hệ thống camera kép thế hệ 2 do Leica phát triển, các thông số khác chưa được tiết lộ.