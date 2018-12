So với Huawei P9 và P9 Plus, Honor V8 sở hữu màn hình lớn với kích thước lên tới 5,7 inch, ngang với Galaxy Note 5 của Samsung. Độ phân giải màn hình được tăng lên QuadHD 2K thay vì Full HD. Tuy nhiên, cấu hình Honor V8 không khác khi dùng chip Kiri 950 tám nhân do Huawei phát triển, đi kèm RAM 4GB. Sản phẩm được bán ra với hai phiên bản 32GB và 64GB, giá lần lượt 390 và 430 USD.

Đặc điểm gây chú ý nhất trên Honor V8 là hệ thống camera kép nằm ở mặt lưng. Dù vậy, thay vì sử dụng camera kép để tăng chất lượng hình ảnh (với một ống kính chuyên để chụp ảnh đen trắng), máy ảnh trên V8 lại giống với G5 của LG. Cả hai đều có độ phân giải 12 megapixel nhưng một dùng ống kính góc rộng hơn cho phép chụp ảnh 360 độ.

Huawei cũng thiết kế Honor V8 trông cao cấp với vỏ kim loại nguyên khối nhiều màu và kiểu dáng mỏng. Sản phẩm còn được trang bị viên pin 3.500 mAh cao hơn P9 và hỗ trợ sạc nhanh, cổng kết nối USB Type-C và camera trước 8 megapixel chuyên selfie. Hệ điều hành của máy là Android 6.0 Marshmallow với giao diện diện EMUI 4.1.

