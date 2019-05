Huawei khẳng định sắc lệnh mới của Mỹ sẽ chỉ càng khiến quá trình triển khai công nghệ 5G ở nước này thêm chậm chạp và đắt đỏ.

Hãng công nghệ Trung Quốc tự nhận là "người dẫn đầu không ai sánh kịp về công nghệ 5G", nên việc bị hạn chế kinh doanh ở Mỹ chỉ dẫn đến kết cục là Mỹ sẽ bị "tụt lại phía sau" trong việc triển khai công nghệ kết nối di động thế hệ mới.

"Chúng tôi đã sẵn sàng và sẵn lòng hợp tác với chính phủ Mỹ, cũng như thực hiện những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn an ninh cho sản phẩm. Ngăn cản Huawei không khiến Mỹ an toàn hay mạnh hơn, thay vào đó, sẽ khiến người Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn vào những giải pháp thay thế đắt đỏ", Huawei nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 15/5, ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới các thiết bị viễn thông có thể gây ra mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông bị coi là rủi ro với an ninh quốc gia - động thái mở đường cho lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ kinh doanh với Huawei.

Huawei nói quyết định này sẽ gây tổn hại về mặt kinh tế cho các công ty Mỹ đang làm ăn với Huawei, tác động tới việc làm của hàng chục nghìn người và làm sụp đổ sự hợp tác, sự tin cậy lẫn nhau đang tồn tại trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Hãng công nghệ lớn của Trung Quốc cũng khẳng định sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để chống lại quyết định trên.

Huawei đang đạt được nhiều thành công với công nghệ 5G. Ảnh: Pinterest.

Quan điểm trên đã được hãng nhiều lần nhắc tới trước đây. Đầu năm 2019, trả lời CNBC, ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, nhận định từ năm 2017 đến 2020 là giai đoạn quan trọng để triển khai công nghệ 5G. Nếu Huawei có cơ hội tham gia và cạnh tranh, Mỹ sẽ có thể tiết kiệm 20 tỷ USD chi phí vốn cho cơ sở hạ tầng không dây.

"Có thể nói rằng, tình trạng kinh doanh hiện tại của chúng tôi tại Mỹ rất hạn chế. Mỹ cũng đang trong giai đoạn phát triển của thị trường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Do Huawei không thể tham gia, chúng tôi cho rằng thị trường này đang thiếu cạnh tranh theo quy mô lớn, đồng thời sẽ khiến thời gian đưa các công nghệ mới ra thị trường bị trì hoãn đáng kể", ông Ken nhận định.

Trong khi đó, Guo Ping, một Chủ tịch luân phiên khác của Huawei, ví von việc cấm Huawei tham gia thị trường 5G ở Mỹ cũng như giải bóng rổ NBA không có ngôi sao vậy. Hãng cho biết đã ký 26 hợp đồng cung cấp thiết bị 5G cho các nhà mạng trên thế giới và xuất xưởng hơn 10.000 bộ trạm thu phát sóng.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Huawei hợp tác với chính phủ Trung Quốc để hoạt động gián điệp, kêu gọi các quốc gia khác không sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G, với lo ngại họ có thể do thám cho chính phủ Trung Quốc. Đầu 2019, đơn vị của Huawei ở Washington bị buộc tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của T-Mobile. Mỹ cũng truy tố giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu một loạt tội danh, trong đó có rửa tiền, lừa đảo và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Châu An