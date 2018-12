Loạt smartphone Trung Quốc tốt nhất thế giới đầu năm 2018

Với kích thước màn hình 6,95 inch, Honor Note 10 "chạm" đến ngưỡng của một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ (7-8 inch). Trong những năm qua, các nhà sản xuất không ngừng tăng cỡ màn hình, khai sinh khái nhiệm phablet (điện thoại lai máy tính bảng) và kích thước của Note 10 vẫn thuộc hàng "khổng lồ".

Honor Note 10 có màn hình tới 6,95 inch.

Galaxy Note9, mẫu điện thoại sắp được Samsung trình làng, sẽ có màn hình 6,3 inch. Trong khi đó iPhone X Plus, phiên bản phóng lớn của mẫu iPhone X, được đồn có kích thước 6,5 inch. Cả hai đều có màn hình nhỏ hơn điện thoại mới của Honor.

Note 10 được coi là bản phóng to của Honor 10, tấm nền công nghệ Amoled, độ phân giải 1.080 x 2.220 pixel tỷ lệ 18,5:9. Màn hình 6,95 inch này cho độ phủ 115% gam màu NTSC, độ sáng 600 nits, tương phản 70.000:1, hỗ trợ chuẩn HDR10 và được tăng cường màu sắc với trí tuệ nhân tạo AI.

Nhà sản xuất Trung Quốc trang bị cho Honor Note 10 bộ xử lý Kirin 970 (cùng phân khúc với Snapdragon 845), RAM 6 GB hoặc 8 GB, tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB. Điện thoại này còn sở hữu một nút bấm vật lý để kích hoạt chế độ GPU Turbo, cho phép tăng tốc độ xử lý đồ họa khi chơi game.

Note 10 có thiết kế tương tự Honor 10.

Với phần cứng mạnh, Huawei mang lên smartphone của mình hệ thống làm mát chất lỏng với tên "The Nine". Nó bao gồm tám lớp tản nhiệt và ống làm mát, tăng hiệu quả giải phóng nhiệt 41% và có thể giảm nhiệt độ của CPU tới 10 độ C so với công nghệ truyền thống.

Thừa hưởng từ Honor 10, camera sau trên Note 10 là loại kép với cảm biến 16 megapixel và 24 megapixel, khẩu độ f/1.8; máy ảnh trước 13 megapixel, ống kính f/2.0. Với màn hình "khổng lồ", viên pin trên máy được nâng lên 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh.

Honor Note 10 lên kệ tại Trung Quốc từ hôm nay với giá 410 USD (khoảng 9,5 triệu đồng) cho bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB, 468 USD (10,9 triệu đồng) với tùy chọn 6 GB + 128 GB và đắt nhất là bản 8 GB + 128 GB có giá 527 USD (khoảng 12,3 triệu đồng). Thiết bị sẽ được giới thiệu ra thị trường quốc tế tại triển lãm IFA tới.

Đình Nam