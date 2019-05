Từ một nhà sản xuất linh kiện điện tử nhỏ, Huawei vươn lên để trở thành "đầu tàu" của ngành công nghệ tại Trung Quốc và thế giới.

Nói đến sự phát triển phi thường của một doanh nghiệp Trung Quốc, Huawei là cái tên không thể không nhắc tới. Thành lập năm 1987, công ty ban đầu chỉ sản xuất thiết bị chuyển mạch điện thoại, nhưng sau đó liên tục mở rộng quy mô, xâm nhập các lĩnh vực khác như xây dựng mạng viễn thông, sản xuất thiết bị di động... hay gần đây là dịch vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI).

Huawei tăng trưởng nhanh chóng giai đoạn 2009 - 2018.

Bất chấp những tranh cãi ngày càng tăng xung quanh nghi vấn thiết bị Huawei theo dõi người dùng, đánh cắp dữ liệu hay đe dọa an ninh, thậm chí bị một số chính phủ cấm, bản thân công ty vẫn tiếp tục phát triển đều trên toàn cầu. Theo số liệu công bố bởi Huawei, doanh thu của hãng giai đoạn 2009 - 2018 đã tăng mạnh từ 21 tỷ USD lên tới 109 tỷ USD.

Tháng 7/2003, Huawei thành lập bộ phận di động và một năm sau, hãng ra mắt điện thoại đầu tiên có tên C300. Giai đoạn đầu, mảng này duy trì cầm chừng nhưng giai đoạn 2011 trở về sau, nó phát triển với tốc độ chóng mặt. Kết quả là năm ngoái, công ty đã vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Apple, Nokia để đứng thứ hai thị phần smartphone toàn cầu, trực tiếp đe dọa đến vị thế dẫn đầu của Samsung.

Thị phần smartphone Huawei hiện đứng thứ hai thế giới.

Số lượng điện thoại Huawei (trong đó có thương hiệu con Honor) ngày càng phổ biến, cho thấy sức hấp dẫn của nó không hề nhỏ. Quan trọng hơn, việc mở rộng doanh số các sản phẩm di động diễn ra bất chấp hãng phải đối diện với thái độ thù địch chính trị ở một số nơi trên thế giới, nhất là tại Mỹ.

Với thị trường Mỹ, smartphone của Huawei không thể hiện được nhiều khi không có nhà cung cấp dịch vụ di động nào hỗ trợ, cũng như khả năng quảng bá hạn chế. Khách hàng muốn mua, họ buộc phải tìm đến cửa hàng Huawei, vốn có số lượng rất ít.

Doanh số bán sản phẩm Huawei tăng ở mọi châu lục.

Bên cạnh đó, các thiết bị viễn thông - mảng mang lại doanh thu lớn nhất cho Huawei - cũng bị chính phủ Mỹ đưa vào diện hạn chế do nghi vấn rủi ro an ninh. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí kêu gọi chính phủ các nước như Nhật Bản, Australia, New Zealand... ra lệnh cấm tương tự, nhưng sản phẩm Huawei vẫn tăng nhanh những năm qua. Hiện nay, công ty vẫn tự mình nắm giữ nhiều công nghệ cốt lõi, đặc biệt là thiết bị hạ tầng để triển khai mạng dịch vụ 5G.

Việc Huawei phát triển đến mức nào không chỉ phụ thuộc vào thái độ chính trị của phương Tây. Công ty cần tăng chất lượng sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh. Trong quá khứ, hãng điện tử Trung Quốc không ít lần bị cáo buộc đánh cắp, sao chép sở hữu trí tuệ của Mỹ, châu Âu. Nhưng những năm gần đây, số tiền chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đã tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả Apple, Microsoft, Intel... của Mỹ.

Đầu tư vào R&D của Huawei tăng mạnh, nằm trong top 5 thế giới năm 2018.

Đầu 2019, triển vọng phát triển của Huawei không còn sáng sủa khi phía Mỹ liệt doanh nghiệp này vào danh sách "rủi ro an ninh quốc gia". Tuy vậy, theo nhà phân tích Stephane Teral của IHS Markit, hãng điện tử Trung Quốc từng gặp phải những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn trong nước nhưng vẫn vươn lên và phát triển. "Kinh nghiệm đối đầu khủng hoảng trong quá khứ sẽ giúp Huawei sớm vượt qua khó khăn", Teral nhận xét.

Bảo Lâm (theo BBC)