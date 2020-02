MỹHuawei đã kiện Verizon, cáo buộc nhà mạng này sử dụng 12 sáng chế của hãng trái phép.

Theo đơn kiện được đệ trình lên tòa án quận Đông và Tây ở Texas, 12 sáng chế vi phạm chủ yếu liên quan đến Phương thức gửi, Phương thức nhận và xử lý tín hiệu, Hệ thống điều chỉnh băng thông trong truyền tải dữ liệu...

Huawei cho rằng Verizon đã vi phạm 12 bản quyền sáng chế của mình. Ảnh: The Verge.

Các sở hữu trí tuệ mà Verizon vi phạm không liên quan đến 5G. Tuy nhiên, một nguồn tin ẩn danh cho biết hầu hết chúng rất quan trọng trong chức năng của hệ thống mạng viễn thông.

"Các sản phẩm và dịch vụ của Verizon đã hưởng lợi từ công nghệ mà Huawei phát triển trong nhiều năm qua. Thật không may khi chúng tôi không thể đưa ra tiếng nói chung thời gian qua và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một biện pháp pháp lý", Song Liuping, Giám đốc Pháp lý của Huawei, cho biết.

Tranh chấp giữa Huawei và Verizon bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái khi theo WSJ, hãng viễn thông Trung Quốc yêu cầu nhà mạng Mỹ phải thanh toán khoản tiền không được tiết lộ cho 200 sáng chế. Nguồn tin của NYTimes lại cho rằng, số tiền này vào khoảng hơn một tỷ USD.

Thế nhưng, một nguồn tin ẩn danh khác nói rằng Huawei không yêu cầu khoản tiền cụ thể vì cần thêm dữ liệu từ Verizon để đưa ra ước tính. Công ty Trung Quốc muốn tập trung vào 12 sáng chế hiện có do có đủ bằng chứng cho thấy chúng bị sử dụng trái phép.

Verizon chưa đưa ra bình luận.

Theo The Verge, việc đưa Verizon ra tòa là bước ngoặt mới nhất trong mối quan hệ giữa Huawei với Mỹ, dù có thể dẫn đến những bất lợi tại thị trường này. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn công ty Trung Quốc xây dựng mạng viễn thông 5G thế hệ mới do lo ngại "nguy cơ an ninh".

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều sáng chế và cũng chi cho mảng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) khá mạnh tay. Năm 2018, công ty thừa nhận đã bỏ ra hơn 15 tỷ USD cho mảng này, chiếm gần 15% doanh thu.

Kể từ 2015, Huawei đã thu về 1,4 tỷ USD tiền sử dụng bản quyền từ đối tác. Tuy nhiên, hãng cũng phải trả hơn 6 tỷ USD tiền bản quyền cho các doanh nghiệp khác, 80% là công ty Mỹ.

Bảo Lâm