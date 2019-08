Hãng công nghệ Trung Quốc dự định sẽ gắn bó với hệ sinh thái Android trừ khi bị buộc phải rời khỏi nền tảng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Vincent Yang, Phó chủ tịch cấp cao của Huawei, đã phát biểu tại một sự kiện truyền thông ở NewYork (Mỹ) hôm qua (21/8). Ông nhấn mạnh lập trường sử dụng HarmonyOS của công ty: "Chúng tôi muốn duy trì một tiêu chuẩn, một hệ sinh thái", Yang nói. "HarmonyOS chỉ đóng vai trò là kế hoạch B".

Ông cũng chia sẻ thêm rằng, dù HarmonyOS thực sự phát huy sức mạnh và trở thành một giải pháp thay thế tiềm năng cho Android, công ty vẫn muốn gắn bó với nền tảng của Google. Do vậy, Huawei sẽ không có kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh chạy trên hệ điều hành riêng của hãng trong năm nay.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch của Huawei cũng gợi ý về một chiếc flagship sắp được công ty ra mắt trong thời gian tới với hệ điều hành Android của Google được cài đặt sẵn. Theo Cnet, sản phẩm được Yang nhắc tới nhiều khả năng là Mate 30 Pro, điện thoại thông minh rất quan trọng đối với hãng công nghệ Trung Quốc trong năm 2019.

Ngoài Mate 30 Pro, Huawei cũng có dự định phát hành lại Mate X với màn hình gập vào tháng 11. Ảnh: Cnet.

Vào tháng 5, Huawei đã bị cuốn vào giữa những căng thẳng do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và bị đưa vào trong danh sách Thực thể của Chính quyền Mỹ. Do vậy, công ty đứng trước nguy cơ sẽ không thể tiếp tục sử dụng và mua bán các sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả sản phẩm của Google. Ngay sau đó, Huawei đã giới thiệu hệ điều hành riêng với tên gọi HarmonyOS tại Hội nghị HDC 2019 với nhiều lợi thế so với Android, như nhẹ và an toàn hơn. Tuy nhiên, việc triển khai ban đầu sẽ chỉ được thực hiện trên các sản phẩm thông minh khác như xe hơi, TV và đồng hồ.

"Là một hệ điều hành hoàn toàn mới vừa ra mắt, nó hầu như không hỗ trợ ứng dụng", nhà phân tích công nghệ Avi Greengart nhận định về HarmonyOS của Huawei. "Công ty sẽ không thể bán được một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành này ở thị trường phương Tây vì nó thiếu các dịch vụ của Google".

Ngọc Bình (theo Cnet)