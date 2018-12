HTC đang dần biến mất / HTC U12 Plus về Việt Nam, giá 20 triệu đồng

Theo báo cáo mới từ Reuters, doanh thu của HTC vừa chứng kiến lần sụt giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua khi mức giảm của tháng 6 lên tới 68%. Trước đó, hãng cũng vừa phải cắt giảm nhân sự lên tới 1.500 người.

Từng là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, cạnh tranh với cả Samsung lẫn Apple nhưng thị phần hiện giờ của thương hiệu Đài Loan ngày một giảm sâu. Số tiền thu về trong tháng 6 vừa rồi chỉ được 72 triệu USD, ít hơn khoảng 10 triệu USD so với tháng 5 và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, từng đạt tới 196 triệu USD.

Doanh thu bán smartphone của HTC không tốt và vừa có mức giảm lớn nhất trong vòng 2 năm qua.

Lý do chính khiến doanh thu giảm mạnh nằm tình hình kinh doanh sản phẩm cao cấp của HTC đã không được như kỳ vọng. Lần lượt các mẫu U series rồi U11, U11+... đều không thể hiện được nhiều so với các đối thủ cùng tầm tiền. Mẫu smartphone đầu bảng năm nay, U12+, còn được đưa ra thị trường muộn hơn tới khoảng 3, 4 tháng so với các đối thủ như Galaxy S9 hay Xperia XZ2.

Bên cạnh đó, theo phân tích từ hãng nghiên cứu thị trường Trendforce, ngay ở phân khúc tầm trung và giá rẻ HTC giờ cũng không được người dùng quan tâm, vì cấu hình và giá bán chưa đủ tốt để cạnh tranh được với các nhà sản xuất khác tới từ Trung Quốc. Hãng nghiên cứu thị trường này còn đưa ra dự đoán tổng lượng smartphone mà HTC xuất xưởng trong năm nay sẽ còn tiếp tục thấp nữa, chưa được 2 triệu máy.

Mỹ Anh