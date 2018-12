HTC Desire 10 Pro về Việt Nam với giá 8 triệu đồng

Máy chạy Android 6 với ba phím điều hướng được làm dạng cảm ứng và đưa ra ngoài màn hình mang lại trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên phần trên và dưới cùng viền màn hình khá dày làm máy to hơn so với các model có cùng kích thước hiện nay. Camera trước với độ phân giải 13 megapixel cùng nhiều tính năng như panorama selfie hứa hẹn sẽ là đối thủ của Oppo F1 Plus ở khả năng chụp ảnh "tự sướng".