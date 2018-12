Theo các chuyên gia công nghệ, máy in có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của cả doanh nghiệp nhưng trong thực tế vai trò của chúng không được coi trọng. Cùng với các thành phần khác trong hệ thống mạng như máy tính, máy chủ, thiết bị di động..., máy in đã trở thành "cổng hậu" tiện lợi để thông qua đó tin tặc có thể tiếp cận những tài nguyên quý giá của doanh nghiệp. Không ít những sự cố bảo mật thông tin thời gian gần đây có liên quan tới máy in.

Một khảo sát của IDC cho thấy doanh nghiệp có thể gặp rủi ro nếu không quan tâm tới bảo mật máy in. Bên cạnh đó các tính năng bảo mật có ảnh hưởng quyết định tới việc mua hoặc thuê máy in của họ. Việc lựa chọn chiếc máy in phù hợp, hiệu quả, có khả năng bảo vệ an toàn dữ liệu kinh doanh trở nên rất quan trọng.

Bảo mật máy in có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn máy in cho doanh nghiệp.

Để giải quyết thực trạng này, nhà cung cấp máy in hàng đầu thế giới HP đã nghiên cứu và trang bị hàng loạt công nghệ cùng tính năng bảo mật an toàn cho các sản phẩm của hãng như HP JetAdvantage Security Manager, HP Printing Security Advisory Services, HP Managed Print Services (HP MPS) và HP Access Control.

Các công nghệ này được xem như tấm chắn bảo vệ, giúp ngăn chặn hiệu quả bất cứ nỗ lực xâm nhập nào vào mạng doanh nghiệp thông qua máy in, nâng cao khả năng bảo mật mạng ở mức tối ưu. Khả năng phát hiện đe dọa theo thời gian thực của máy in HP là tính năng đáng giá giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi tấn công. Mỗi máy in sẽ kiểm tra thường xuyên mã hoạt động riêng và cảnh báo bộ phận IT khi phát sinh vấn đề.

Những máy in trang bị tính năng bảo mật nâng cao của HP được nhiều khách hàng lớn trên thế giới, nhất là các công ty công nghệ hàng đầu và công ty luật đa quốc gia đánh giá cao và lựa chọn sử dụng.

Giải pháp của HP giúp tăng cường khả năng in ấn an toàn trong toàn bộ hệ thống. Một hãng công nghệ lớn có thể sử dụng đến hơn 2.000 chiếc máy in HP LaserJet và HP PageWide. Hỗ trợ đội ngũ máy in là các công nghệ bảo mật in ấn đặc thù của HP.

Cụ thể công nghệ HP Printing Security Advisory Services đánh giá và xây dựng chiến lược in ấn bảo mật toàn diện để từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu. Còn HP JetAdvantage Security Manager Software hỗ trợ chiến lược tiếp cận dựa trên chính sách bảo mật giúp đảm bảo an toàn cho các thiết bị in ấn.

Khi đã triển khai HP JetAdvantage Security Manager, doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập chính sách bảo mật tổng thể và chúng sẽ tự động xác nhận các thiết lập trên mỗi máy in HP trong hệ thống.

Các công nghệ bảo mật in ấn của HP như tấm chắn bảo vệ, giúp ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập vào mạng doanh nghiệp thông qua máy in.

Trong khi đó, với những công ty luật yêu cầu cao về bảo mật tài liệu, HP Managed Print Services kết hợp với HP Access Control giúp đảm bảo an toàn in ấn. Mức độ bảo mật còn được nâng cao hơn bằng cách sử dụng đồng bộ máy in HP với hệ thống máy tính để bàn HP có trang bị các tính năng bảo mật nâng cao như HP Client Security, HP BIOSphere với HP Sure Start hay Microsoft Security Essentials, Preboot Authentication, Password Manager, và ổ cứng SSD tự mã hóa.

Tính năng HP Access Control (HPAC) giúp doanh nghiệp mã hóa các tác vụ in ấn khi gửi đi lệnh in hoặc mã hóa trực tiếp trên ổ cứng an toàn của máy in, sẽ ngăn chặn việc tiếp cận trái phép các tài liệu in ấn trên máy in hoặc máy chủ in ấn.

HPAC giúp quét tài liệu trực tiếp cho từng người dùng dựa trên ID đã được xác nhận. Người dùng cần phải có thẻ ID mới thực hiện được lệnh in. Thao tác dễ dàng, nhanh gọn nhưng giúp đảm bảo tài liệu in ấn không lọt vào tay những người không liên quan.

Tất cả các công nghệ này đều giúp mang lại môi trường in ấn an toàn, nhất là cho các doanh nghiệp lớn, nơi tài liệu in ấn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cả quy trình kinh doanh. Nó cũng giúp ngăn chặn hiệu quả nguy cơ tin tặc thông qua máy in chui vào mạng doanh nghiệp.

Minh Trí