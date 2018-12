Hãng công nghệ HP cho biết, nếu dòng laptop cá nhân hãng mang đến những sản phẩm mỏng nhẹ, thiết kế đẹp thì dòng máy tính để bàn cho doanh nghiệp lại được đầu tư với xu hướng All in One (tất cả trong một). Những sản phẩm này được đánh giá cao nhờ công nghệ bảo mật tốt, cấu hình mạnh, thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt. Các doanh nghiệp nói rằng, những sản phẩm này phù hợp với mọi không gian văn phòng hiện đại và đáp ứng các công việc chuyên môn, đòi hỏi tốc độ xử lý cao.

Máy tính bàn All in One – Xu hướng mới của nhiều doanh nghiệp

Khi nói đến máy tính bàn, nhiều người thường nghĩ ngay đến bộ máy cồng kềnh với màn hình dày, CPU, bàn phím, chuột với nhiều loạt cáp nối khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay All in One (AiO) là dòng máy tính được tích hợp toàn bộ phần cứng vào mặt sau của màn hình. Người dùng không còn phải lo lắng vấn đề này, giúp không gian làm việc gọn gàng dù diện tích không quá lớn.

Nhà sản xuất cho biết các loại máy này có thiết kế nguyên khối vừa nhỏ gọn, vừa thẩm mỹ lại tiện lợi khi tháo lắp. Bên cạnh đó, HP còn tập trung vào phần cứng của máy. Chip Intel Core i7 thế hệ mới, màn hình cảm ứng có độ phân giải HD hoặc full HD, tích hợp đầy đủ các cổng kết nối, ổ đĩa CD. Máy còn được tích hợp sẵn hệ điều hành Windows 10 Pro có bản quyền.

Ngoài ra, nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá, dòng All in One của HP có mức giá phong phú, từ bình dân cho đến cao cấp. Họ có nhiều sự lựa chọn hơn khi tìm sản phẩm máy tính bàn HP, phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng.

HP EliteOne 800 G4 - Giải pháp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

HP EliteOne 800 G4 là lựa chọn sáng giá cho văn phòng startup.

HP EliteOne 800 G4 có thiết kế màn hình viền mỏng, màn hình cảm ứng rộng 23.8 inch, độ phân giải Full HD với lớp phủ chống chói đem lại dải màu tốt cho việc thiết kế đồ hoạ. Máy có phần chân đế linh hoạt, có thể xoay 360 độ khi sử dụng cho nhu cầu văn phòng. Vị trí màn hình có thể thay đổi, khoảng cách so với người dùng, thay đổi góc nghiêng, giúp việc tương tác với màn hình cảm ứng thuận tiện hơn.

Màn hình HP EliteOne 800 G4 có thể xoay 360 độ.

Bàn phím và chuột đi kèm theo máy sử dụng chung một USB receiver 2,4 GHz, gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng văn phòng. HP bố trí các cổng kết nối dưới dải loa mang công nghệ âm thanh Bang & Olufsen. Thiết bị có đầy đủ các cổng thông dụng như DisplayPort, HDMI, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, USB-C và cổng mạng LAN RJ45 ở cạnh dưới màn hình. Cạnh phải màn hình chứa một khe khóa bảo mật còn cạnh trái chứa giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

HP EliteOne 800 G4 trang bị vi xử lý Intel Core i7-8700 thế hệ thứ 8, xung nhịp 3.2 GHz và đạt tốc độ lên tới 4.6 GHz. Nhà sảng xuất cung cấp RAM 8GB DDR4, ổ cứng HDD 1TB và card đồ họa AMD RX560 4GB.

Trang bị nhiều tính năng cao cấp

HP EliteOne 800 G4 có nhiều tính năng chuyên dụng dành cho doanh nghiệp. Phần mềm triệt nhiễu hai chiều HP Noise Cancellation cho phép người dùng đàm thoại tốt hơn. Tính năng HP Velocity cho phép tăng tốc độ mạng và tối ưu hoạt động của Skype.

Thiết kế của webcam với module ẩn hiện, đem đến tính thẩm mỹ cũng như khả năng bảo mật tốt. Camera kép mở góc nhìn trực diện hỗ trợ tính năng bảo mật Windows Hello, camera còn lại hướng ra góc đối diện chỉnh góc nghiêng cho phù hợp với nhu cầu chụp hình.

Máy trang bị tính năng bảo mật HP Sure Start Gen 3 giúp tự động phục hồi BIOS khi bị tấn công hay hư hỏng. Ngoài ra, nhà sản xuất còn dùng công nghệ bảo mật sinh trắc học, người dùng có thể tùy chọn đăng nhập bằng mật khẩu, vân tay hay mống mắt.

Vũ Hoàng