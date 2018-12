Nhân viên Google xuống đường phản đối hành vi quấy rối tình dục

Theo The Verge, các nhà tổ chức sự kiện cho biết hơn 20.000 nhân viên và nhà thầu của Google, ở 50 thành phố trên toàn thế giới, đã đình công và xuống đường đi bộ hôm 1/11 để phản đối việc xử lý các cáo buộc quấy rối tình dục không thỏa đáng. Tính đến ngày 30/9/2018, Google có 94.372 nhân viên làm việc toàn thời gian và hợp đồng trên toàn thế giới. Số lượng người tham gia chương trình bằng hơn 20% nhân sự của toàn bộ công ty.

"Chúng tôi là tâm điểm chú ý của nhiều công ty khác", Tanuja Gupta, một nhân viên của Google tại New York, Mỹ, cho biết. "Chúng tôi luôn là một công ty tiên phong, vì vậy nếu không dẫn đường thì sẽ chẳng có ai làm điều tương tự".

Việc này bắt nguồn từ một cuộc điều tra do The New York Times thực hiện, phát hiện người đồng sáng lập Android, Andy Rubin, đã được trả 90 triệu USD khi rời khỏi công ty sau khi các cáo buộc tấn công tình dục với cấp dưới bị phát hiện.

Theo các nhà tổ chức, nhân viên của Google tham gia đình công chủ yếu từ các văn phòng của công ty tại Mỹ, Canada, Đức, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Hà Lan, Philipines, Anh, Singapore, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

CEO Google Sundar Pichai đã đồng ý gặp đại diện ban tổ chức vào thứ hai, ngày 5/11 để "xem xét kế hoạch giải quyết" những yêu cầu chính mà nhóm này đưa ra.

Những yêu cầu đó bao gồm: tìm kiếm giải pháp chấm dứt lạm dụng tình dục và phân biệt đối xử; bình đẳng trong việc tạo cơ hội và lương thưởng với tất cả nhân viên; đưa ra báo cáo minh bạch về những cuộc điều tra quấy rối tình dục; có một quy trình toàn diện, rõ ràng để báo cáo các hành vi quấy rối tình dục đồng thời đảm bảo an toàn cho người tố giác. Cuối cùng là cam kết nâng cao vị trí Chief Diversity Officer (Phó giám đốc điều hành về đa dạng nhân viên) để người này có thể trao đổi trực tiếp với CEO và đưa ra các khuyến nghị lên Hội đồng quản trị.

"Google nổi tiếng về văn hóa công ty, nhưng thực tế, họ thậm chí không đáp ứng được các khái niệm cơ bản về sự tôn trọng, công lý và công bằng", Claire Stapleton, Giám đốc tiếp thị sản phẩm của YouTube, nói hôm 1/11.

Google chưa có phản hồi chính thức nào về sự việc này.

Bảo Nam