Đại diện Huawei nói họ biết lệnh cấm của Mỹ sớm muộn sẽ xảy ra nên đã phát triển nền tảng thay thế từ cách đây hơn một năm.

"Hệ điều hành này đã sẵn sàng từ tháng 1/2018 và là 'phương án B' của chúng tôi. Trước đây, chúng tôi chưa đưa ra thị trường vì còn hợp tác chặt chẽ với Google và các bên khác, nên không muốn phá huỷ mối quan hệ đó. Giờ, chúng tôi quyết định sẽ triển khai nền tảng này trong tháng tới", Alaa Elshimy, Phó chủ tịch tại khu vực Trung Đông của Huawei, nói với trang công nghệ TechRadar.

Tuy nhiên, sau đó Huawei đính chính rằng thời gian công bố hệ điều hành thay thế Android của họ không phải ngay trong tháng 6, mà là cuối năm nay ở Trung Quốc và trong năm 2020 cho thị trường quốc tế.

Ảnh: 9to5Google.

Nền tảng dành cho thiết bị di động của Huawei vẫn được gọi là HongMeng hay Project Z, nhưng theo PhoneArena, nhiều khả năng tên thương mại của sản phẩm sẽ là Ark OS. Hệ điều hành này được cho là sẽ tương thích với smartphone, máy tính, tablet, TV, xe hơi, đồng hồ thông minh, thiết bị đeo...

Huawei liên tiếp bị các đối tác quan trọng như ARM, Intel, Qualcomm... dừng hợp tác sau khi bị đưa vào danh sách "gây ảnh hưởng an ninh quốc gia" của Mỹ từ ngày 15/5. Trong đó, việc bị Google rút giấy phép sử dụng Android được nhận định sẽ khiến Huawei gặp nhiều khó khăn trên thị trường smartphone thời gian tới do công ty không có lựa chọn nào khả thi so với hệ sinh thái Android.

Châu An