Cẩn thận khi cài ứng dụng lạ

Kho ứng dụng cảnh báo về quyền truy cập tin nhắn trước khi cài đặt.

Các ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh đều có thể lập trình tự động gửi tin nhắn đến một số điện thoại nhất định. Hệ thống sẽ luôn đưa ra cảnh báo về việc cấp quyền gửi tin mỗi khi người dùng cài trực tiếp trên kho Play Store (Android) hay App Store (iOS). Tuy nhiên, nhiều người không để ý và là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Những phần mềm rác có thể tự động gửi tin đến các đầu số dịch vụ với cước phí lên đến hàng chục nghìn đồng mỗi tin nhắn.

Để hạn chế tình trạng này, bạn cần kiểm tra về việc cấp quyền mỗi khi cài ứng dụng. Tốt nhất chỉ nên cài các ứng dụng phổ biến, có nhiều lượt tải hoặc các ứng dụng được đánh dấu tin cậy. Với người dùng Android, đặc biệt cẩn trọng khi cài các ứng dụng ngoài, không rõ nguồn gốc tải từ trên mạng về.

Không truy cập các đường dẫn trong tin nhắn quảng cáo

Theo khuyến cáo từ các nhà mạng, một số dịch vụ giá trị gia tăng có thể được tự động đăng ký khi nhấn vào một đường dẫn web nào đó. Các đường dẫn này thường nằm trong một số tin nhắn quảng cáo và gây tò mò với người dùng. Đáng chú ý, việc tự động đăng ký không có cảnh báo trước nên khá nhiều người mắc phải. Việc đăng ký tự động bằng phương thức này đang là vấn đề gây tranh cãi nên người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách không mở các đường dẫn lạ.

Chỉ mở chế độ roaming khi cần thiết.

Tắt chế độ chuyển vùng quốc tế (roaming)

Dịch vụ chuyển vùng quốc tế rất tiện lợi mỗi khi ra nước ngoài nhờ giữ được đúng số di động và giữ liên lạc như thông thường. Tuy nhiên, giá dịch vụ này cũng rất đắt đỏ. Người dùng vì vậy cần cân nhắc việc có nên sử dụng sim chính hay mua sim của nước sở tại để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, khi di chuyển gần các khu vực biên giới, điện thoại cũng rất dễ bị "nhầm lẫn" và chuyển sang chế độ roaming và dùng sóng của nước bạn. Các cước phí, đặc biệt là dịch vụ dữ liệu di động được tính theo kiểu chuyển vùng nên rất đắt đỏ. Cách tốt nhất là người dùng luôn tắt chế độ roaming trên điện thoại.

Hiện nay, nhiều nhà mạng cũng tự đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho khách hàng. Bạn nên kiểm tra và tắt nếu ít khi dùng đến để hạn chế rủi ro. Với Vinaphone, nhắn tin "HUY CVQT" gửi tới 9123, với Mobifone, nhắn tin "HUY CVQT ALL" gửi tới 999, với Viettel, nhắn tin "HUY" gửi 138.

Kiểm tra các dịch vụ đang dùng thông qua phần mềm hoặc tin nhắn.

Kiểm tra thường xuyên các dịch vụ đang sử dụng

Các nhà mạng hiện nay đều có cú pháp nhắn tin để kiểm tra các dịch vụ đang dùng. Khi có dấu hiệu bất thường về tiền cước, bạn nên kiểm tra ngay hoặc làm điều này định kỳ để phòng ngừa. Với Mobifone, nhắn "KT" gửi 994; với Viettel, nhắn "TC" gửi 1228; với Vinaphone, nhắn "TK" gửi 123. Nhà mạng sẽ có hướng dẫn hủy dịch vụ hoặc người dùng có thể gọi lên tổng đài để báo hủy.

Ngoài ra, các nhà mạng cũng đều có ứng dụng quản lý số thuê bao trên điện thoại thông minh như My Viettel, My VinaPhone, My MobiFone. Người dùng chỉ cần cài đặt và sử dụng 3G để truy cập là có thể quản lý tài khoản cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng của số thuê bao.

Tuấn Hưng