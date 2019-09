Phiên bản hợp tác với Hermes có giá đắt nhất trong khi đồng hồ sử dụng vỏ ceramic cứng gấp bốn lần so với vỏ thép không gỉ thông thường.

Apple Watch Hermes Series 5

Hermes và Apple, hai thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ và thời trang xa xỉ, đã hợp tác với nhau để cho ra đời mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Hermes.

Ở thế hệ thứ năm này, hai hãng bổ sung hai mẫu dây đeo mới là Dark Art với các chi tiết theo tông màu đen và Della Cavalleria với hoạ tiết của chiếc khăn cùng tên in trên dây da ba màu.

Tất cả các phiên bản Apple Watch Hermes Series 5 đều sử dụng vỏ thép không gỉ, có giá khởi điểm 1.249 USD (hơn 29 triệu đồng). Trong số đó, sản phẩm với mặt đồng hồ 44 mm cùng dây Single Tour Deployment BuckleHermes được bán giá 1.499 USD (hơn 34,8 triệu đồng), là bản đất nhất của Apple Watch hiện nay.

Apple Watch Edition

Bên cạnh hai mẫu đồng hồ chính sử dụng chất liệu nhôm và thép không gỉ, Apple còn công bố phiên bản giới hạn Apple Watch Edition với vỏ titanium và ceramic. Trong đó, mẫu ceramic có giá cao nhất là 1.299 USD (hơn 30 triệu đồng) và 1.399 USD (hơn 32,4 triệu đồng) cho hai loại mặt có kích thước 40 mm và 44 mm.

Khi giới thiệu bản trong sự kiện ngày 10/9, Apple không nêu chi tiết đặc tính của lớp vỏ mà chỉ nói ngắn gọn khung máy cứng gấp bốn lần thép không gỉ và khó trày xước. "Ceramic" hay bị hiểu nhầm là "gốm". Thực tế, từ này dùng để chỉ nhóm chất rắn vô cơ, phim kim loại, không chỉ là gốm sứ, gạch ngói... mà cả kính, kim cương, than chì. Hiện tại, có khoảng 4.000 dạng ceramic trên thế giới.

Ceramic trên đồng hồ khác với loại dùng trong gốm sứ hay đồ nấu nướng. Nó có kết cấu tương tự vật liệu mà NASA sử dụng để chế tạo vệ tinh và tàu vũ trụ, vốn có độ cứng cao, chịu nhiệt tốt và khó bị biến dạng bởi ngoại lực. Thông thường, các nhà sản xuất tạo ceramic cho đồng hồ bằng cách kết hợp giữa bột vật liệu tinh khiết với các hợp chất kim loại. Một số khác lại kết hợp bột ceramics với hợp kim để tạo ra hợp chất bền hơn.

Theo chuyên trang Ablogtowatch, ceramics dùng trên trang sức và đồng hồ cao cấp có độ cứng gấp ba đến bốn lần thép không gỉ, rất khó bị xước. Ngoài ra, nó có khả năng chống ăn mòn tốt, trên 100 độ C mới bị tác động và có tính tương thích sinh học tốt, không không gây dị ứng. Khối lượng riêng của ceramic nhẹ, thấp hơn gần ba lần so với thép không gỉ và gấp rưỡi so với titan. Độ đặc thấp, tương đương nhôm, cùng độ cứng cao khiến ceramic được ứng dụng nhiều trong ngành hàng không vũ trụ và quân sự, ví dụ áo giáp chống đạn.

Apple Watch Series 5 không thay đổi kiểu dáng so với thế hệ bốn. Nâng cấp đáng chú ý nhất là máy có màn hình luôn bật (Always-on Display) cùng công nghệ LTPO tự giảm độ sáng, giảm tốc độ làm tươi màn hình từ 60 Hz xuống còn 1 Hz ở chế độ nghỉ nhằm tiết kiệm pin. Smartwach của Apple cũng thêm tính năng la bàn và gọi khẩn cấp ở 150 quốc gia cách ấn và giữ nút cứng.

Sản phẩm sẽ được bán ra thị trường từ ngày 20/9 cùng với iPhone 11, trước tiên tại 13 nước là Australia, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Singapore, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, UAE, Anh và Mỹ. Phiên bản Apple Watch Hermes cũng được bán tại các cửa hàng Hermes từ ngày này.

Đức Trí