Danh sách điện thoại 2018 mang thương hiệu Nokia đã trình làng có thể kể đến Nokia 1, Nokia 5.1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco... Sắp tới, HMD còn dự định bán điện thoại "tai thỏ" đầu tiên của họ là Nokia X6 ra toàn cầu sau khi sản phẩm này được đánh giá cao và ăn khách tại Trung Quốc.

Không dừng tại đó, HMD vừa được cấp chứng nhận cho hai mẫu máy mới có tên mã TA-1087 và TA-1119 tại Nga, cho thấy sản phẩm sẽ sớm được công bố thời gian tới.

Nokia X6/

Do HMD không áp dụng quy luật trong việc đặt tên mã, nên hiện chưa xác định hai smartphone này thuộc dòng điện thoại nào. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết công ty Phần Lan có thể sẽ cho ra mắt Nokia 5.1 Plus và phiên bản Nokia 9 tại triển lãm IFA diễn ra ở Berlin đầu tháng 9. Do đó, TA-1087 và TA-1119 có thể là mã của hai smartphone đang rất được chờ đợi này.

Nokia 5.1 Plus được cho là sẽ có màn hình tai thỏ tương tự Nokia X6, trong khi Nokia 9 dự kiến là smartphone cao cấp nhất của HMD với cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình và camera được nâng cấp.

Châu An