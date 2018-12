Foxconn, công ty đảm nhận gia công iPhone cho Apple, xác nhận hai công nhân của họ đã thiệt mạng vào tuần trước. Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 18/8, khi một nam lao động 31 tuổi đã nhảy từ nóc tòa nhà lắp ráp iPhone, sau khi ông kết thúc ca làm đêm.

Công nhân làm việc tại nhà máy Foxconn.

Đến ngày 19/9, lao động khác của Foxconn bị tàu hỏa đâm tử vong. Nguyên nhân được xác định do ngày hôm trước mưa lớn, nước tràn vào hầm đi bộ nên nữ công nhân này đã trèo hàng rào, băng qua đường sát. Lý do cô mạo hiểm với tính mạng bản thân được cho là do sợ muộn giờ, không được vào làm.

Nguồn tin cho biết, nam công nhân nhảy lầu tự tử mới vào làm việc tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc được một tháng. Những công nhân khác đặt dấu hỏi khi các vụ tự tử trước đó đều rơi vào những lao động mới, không chịu nổi trước guồng máy làm việc và áp lực kiếm tiền.

Foxconn cho biết đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để tìm rõ nguyên nhân. Về phía Apple, công ty công nghệ Mỹ nói rằng nhà máy ở Trịnh Châu cũng như các khu vực khác đều có chính sách hỗ trợ lao động, giúp họ được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội.

Trước đó, Foxconn bị phát hiện có nhiều chính sách không tốt với nhân viên như ép tăng ca, sử dụng lao động chưa đủ tuổi hay môi trường làm việc không đảm bảo...

Bảo Anh