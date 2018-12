Google Pixel gồm bản tiêu chuẩn và bản cỡ lớn XL, khá giống iPhone 7 và 7 Plus của Apple. Cả hai model có thiết kế giống nhau với vỏ nhôm nguyên khối và kính che mặt trước cũng như phần trên của lưng máy.

Khác nhau về kích cỡ, Pixel có màn hình 5 inch với độ phân giải Full HD. Còn Pixel XL sở hữu màn hình 5,5 inch công nghệ AMOLED với độ phân giải 2K.

Google ra mắt bộ đôi điện thoại Pixel và Pixel XL

Mặt sau của cả hai sản phẩm đều là camera 12,3 megapixel với điểm ảnh 1,55 micron, khẩu độ f/2.0 và công nghệ ổn định hình ảnh quang học. Mặt trước là camera 8 megapixel. Google tuyên bố rằng máy ảnh mới của mình có "thời gian chụp ngắn nhất so với bất kỳ loại máy ảnh nào trên điện thoại di động".

Cấu hình của Pixel và Pixel XL là tương đồng khi đều sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 821 cao cấp của Qualcomm, với tốc độ 2,15 GHz, RAM 4 GB và tuỳ chọn bộ nhớ trong 32 hoặc 128 GB.

Cả 2 chiếc điện thoại đều được cài đặt sẵn nền tảng Android 7.1 Nougat mới, tương thích nền tảng dành cho kính thực tế ảo Daydream. Trợ lý ảo Google Assistant cho phép người dùng có thể mở máy bằng cách chạm và giữ nút Home hoặc nói một từ khóa nhất định. Bên cạnh đó nó cũng có khả năng hỗ trợ thông qua cơ sở dữ liệu, sở thích hoặc thói quen của người sử dụng.

Pin Pixel có dung lượng 2.770mAh, còn Pixel XL là 3.450mAh. Công nghệ sạc pin nhanh qua cổng kết nối USB Type-C cho phép người dùng có 7 giờ hoạt động chỉ với 15 phút cắm sạc.

Hai mẫu smartphone sẽ được bán ra thị trường với 3 màu đen (Quite Black), bạc (Very Silver) và xanh dương (Really Blue) với giá khởi điểm từ từ 649 USD, khoảng 14,3 triệu đồng.

Bảo Nam