MỹGoogle đang bị Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ (NLRB) điều tra sau khi bốn nhân viên của công ty tố cáo bị đối xử bất công.

Theo Verge, bốn cựu nhân viên là Laurence Berland, Paul Duke, Rebecca Rivers và Sophie Waldman đã nộp đơn lên NLRB hôm 5/12, tố Google sa thải họ trái luật chỉ vì phản đối một số chính sách. Khi làm việc tại Google, nhóm này không ủng hộ xây dựng công cụ tìm kiếm được kiểm duyệt tại Trung Quốc, hay kế hoạch riêng với Lầu Năm Góc và khuyến khích đồng nghiệp làm điều tương tự.

Ảnh: The Verge.

Google cũng đã bị NLRB điều tra do không thực hiện cam kết cho phép người lao động có thể tự do nói chuyện với báo chí và một số hoạt động khác. Trước đó, hãng tìm kiếm Mỹ đưa ra danh sách hơn 20 quyền và biện pháp bảo vệ nhân viên tại văn phòng của mình, trong đó có hướng dẫn chi tiết cho nhân viên, giải quyết khiếu nại cho nhân viên (kể cả những người đã nghỉ việc), không can thiệp vào các chủ đề mà nhân viên thảo luận...

Theo CNBC, cuộc điều tra của NLRB tập trung vào việc Google có vi phạm luật lao động hay không khi sa thải những nhân viên hoạt động công đoàn, cũng như liệu công ty có ngăn cản các quyền tự do của người lao động.

Trong khi đó, Google cho rằng nhóm nhân viên đã vi phạm chính sách công ty, nhưng không đề cập đến động thái điều tra của NLRB. "Chúng tôi đã sa thải bốn cá nhân có hành vi cố ý và thường xuyên vi phạm các chính sách về bảo mật dữ liệu đã có từ lâu, bao gồm truy cập, phổ biến một cách có hệ thống nhiều tài liệu và công việc của nhân viên khác trái phép", phát ngôn viên Google nói. "Không ai bị sa thải chỉ vì họ lo ngại hay tranh luận về các hoạt động của công ty".

Google hiện đối mặt với không ít cuộc điều tra từ chính phủ Mỹ. Trước đó, hãng tìm kiếm cũng bị 50 luật sư từ các tiểu bang điều tra chống độc quyền, cũng như phải giải trình vì thu thập dữ liệu y tế.

Như Phúc