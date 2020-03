Một đôi giày thể thao Apple sản xuất cho nhân viên giữa những năm 1990 được bán đấu giá 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).

Đôi giày sneaker có kích thước 9 1/2, màu trắng, trên thân giày có gắn logo nhiều màu sắc mà Apple từng sử dụng trên sản phẩm của mình những năm 1990. Đây là một trong số sản phẩm ra đời trong khoảng thời gian cố CEO Steve Jobs rời công ty (1985 - 1997).

Đôi sneaker được Apple sản xuất năm 1990 cho nhân viên.

Đôi giày có giá khởi điểm 10.000 USD, tương đương với 6 chiếc iPhone 11 Pro Max 512 GB mới nhất cộng thêm một iPhone 11 256 GB. Tuy nhiên, Heritage Auctions cho rằng số tiền sau khi đấu giá thành công có thể nhiều hơn.

Heritage Auctions cũng từng đấu giá một đôi giày tương tự trên eBay với khởi điểm 15.000 USD (khoảng 352 triệu đồng) và kỳ vọng thu về số tiền lên đến 36.000 USD (hơn 845 triệu đồng). Tuy vậy, không có nhà thầu nào đáp ứng số tiền trên.

Trong quá khứ, không ít thiết bị cũ của Apple được mang ra đấu giá với số tiền "không tưởng", nhất là các sản phẩm có bút tích của Jobs. Chẳng hạn, Jerrold C. Manock, người đã thiết kế máy tính Apple II và là nhân viên thứ 246 của công ty, gần đây bán bộ sưu tập của mình, gồm hợp đồng lao động do Jobs ký giá 37.000 USD (869 triệu đồng), cuốn sách Apple Power Book có chữ ký của Jobs có giá 10.137 USD (238 triệu đồng), bốn chiếc khăn tắm biển có logo Apple từ những năm 1980 giá 447 USD (10,5 triệu đồng), máy tính Apple 1 giá 336.969 USD (gần 8 tỷ đồng) và chiếc đồng hồ có logo "Think Different" trị giá 1.100 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Trước đó, đĩa mềm có chữ ký của Jobs đấu giá với khởi điểm 7.500 USD (176 triệu đồng) nhưng đã được mua tới 84.115 USD (1,9 tỷ đồng). Tạp chí Newsweek số ra ngày 24/10/1988, có chữ ký và bút tích của Jobs, cũng được đấu giá thành công với số tiền lên đến 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng).

Bảo Lâm (theo Phonearena)