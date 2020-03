Các sản phẩm HP giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí hoạt động ở nhiều khâu từ hành chính nhân sự đến kế toán.

Năm 2016, Lê Tấn Thanh Thịnh hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và giám đốc chiến lược Nguyễn Tiến Huy, cho ra đời BrandBeats chuyên về music marketing tại Việt Nam. Bước khởi đầu của một doanh nghiệp đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị về trang thiết bị, nhân lực.

Thịnh cho biết thời gian đầu công ty có 15 người nên ai cũng phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Nhân viên lễ tân có thể làm cả công tác tuyển dụng, sổ sách, giấy tờ. Bên cạnh đó, không gian văn phòng nhỏ và ngân sách dành cho cơ sở vật chất và thiết bị khiêm tốn, nên công ty cần những thiết bị cơ động, bền bỉ, ổn định, đa nhiệm, giá hợp lý, dễ nâng cấp, nhỏ gọn và tiết kiệm không gian. Thiết bị in ấn cũng cần đảm bảo tính kinh tế cao nhất.

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, CEO 29 tuổi đã tìm đến bộ giải pháp dành cho doanh nghiệp của HP. "Trong cộng đồng doanh nghiệp, HP có tiếng về mức độ ổn định và bền vững của hệ thống. Giải pháp của HP hiệu quả về chi phí đồng thời hoạt động ổn định kể cả khi phải xử lý nhiều việc cùng một lúc", Thịnh nói.

Giải pháp công nghệ HP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Qua tư vấn của HP, BrandBeats được sử dụng thử bộ sản phẩm gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình và máy in. Thịnh bố trí máy tính HP Pro để bàn và máy in Laser liên tục cho bộ phận hành chính - lễ tân kiêm tài chính và nhân sự. Đối với bộ phận bán hàng thường hay di chuyển, anh cấp cho nhóm máy tính xách tay HP Probook 400 series.

Lê Tấn Thanh Thịnh (đứng) cùng các nhân viên của công ty.

Theo nhận định của Thịnh, việc trang bị gói sản phẩm trên mang lại hiệu quả tích cực cho công ty. "Bộ máy để bàn HP Pro cùng màn hình dòng P đi dây gọn gàng, hợp lí trong không gian nhỏ hẹp của phòng hành chính. Trong khi máy tính HP ProBook của bộ phận kinh doanh ổn định và đa nhiệm, với thời gian sạc nhanh 45 phút", CEO 29 tuổi nói.

HP ProBook 400 series còn được trang bị nhiều tính năng bảo mật. Trong nền tảng BIOS, HP tích hợp sẵn công nghệ HP Sure Start ngăn chặn các chỉnh sửa không được phép vào BIOS và firmware - tính năng mà các chương trình diệt virus hiện nay chưa thực hiện được. Nhiều công nghệ bảo mật thông tin người dùng như màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View, mở khóa bằng vân tay, và màn che webcam cũng được tích hợp. Bên cạnh đó, HP cung cấp các giải pháp tích hợp như HP Sure Sense hỗ trợ phát hiện mã độc bằng công nghệ AI, và HP Sure Click bảo vệ người dùng khỏi các trang web độc cũng như các chương trình và tập tin độc hại. "Bộ máy tính có thể nâng cấp cấu hình RAM, ổ cứng khi cần thiết, giúp giảm chi phí đầu tư mới", Thanh Thịnh cho biết.

Lê Tấn Thanh Thịnh.

Trong khi đó, máy in Laser liên tục của HP có chi phí đầu tư ban đầu khiêm tốn, khoảng 4 triệu sẵn hộp mực có thể in 5.000 trang. Mỗi lần nạp mực tốn 240.000 đồng. Với thiết kế đơn giản, một nhân viên hành chính không biết công nghệ cũng có thể dễ dàng nạp mực trong khoảng 15 giây.

HP Việt Nam cho rằng tối ưu hóa chi phí và chất lượng thiết bị, cơ sở vật chất là bài toán đau đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chọn lựa đúng giải pháp cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HP Việt Nam cung cấp đa dạng dịch vụ bảo gồm bảo hành tại trung tâm bảo hành, bảo hành tận nhà, bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, bảo hành 1 đổi 1 (với máy in HP Laser Neverstop). HP tiếp tục cải thiện thời gian bảo hành và sửa chữa sản phẩm với dịch vụ bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp với các sản phẩm máy tính xách tay gửi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ.

Hải Sơn