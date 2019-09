CyRadar Internet Shield Cloud là một sản phẩm duy nhất nhưng có thể thay thế các phần mềm diệt virus truyền thống lẫn hệ thống firewall thông thường.

Giải pháp của CyRadar, được công bố ngày 30/8 tại Hà Nội, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chặn nguy cơ tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu ngay trên đường truyền, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua chính sách quản lý truy cập mạng Internet.

Sản phẩm được triển khai nhanh, phòng vệ nhiều lớp do là dịch vụ hoạt động trên nền tảng đám mây, được giới chuyên môn đánh giá là xu hướng bảo mật của tương lai.

Ông Mai Duy Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) nhắc lại sự số mã độc tống tiền WannaCry năm 2017 đã gây ảnh hưởng tới nhiều cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hơn 300.000 máy tính ở hơn 150 quốc gia đã bị lây nhiễm mã độc, không ít trong số đó phải móc hầu bao để chuộc lại dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại cho rằng các đầu tư về an toàn thông tin đắt đỏ, không phù hợp chi tiêu trong khi chưa chắc hiệu quả. Do đó, những giải pháp bảo mật có chi phí mỗi ngày chưa tới 10.000 đồng như của CyRadar sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản, dữ liệu, trí tuệ của mình trong máy tính.

Lễ ra mắt giải pháp bảo mật trên nền điện toán đám mây "thương hiệu Việt" ngày 30/8 tại Hà Nội.

Ngoài ra, CyRadar Internet Shield Cloud cũng ứng dụng công nghệ mới như học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data) trong việc phát hiện hành vi bất thường trong mạng, phân tích nội dung để nhận diện trang web lừa đảo hay phân tích các file lạ để xác định có chưa mã độc, thậm chí dự đoán các nguồn tấn công mới.

"Những nỗ lực nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới nhất như Big Data, AI, Machine Learning vào các sản phẩm đã đưa CyRadar đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và nằm trong số bốn công ty châu Á có mặt trong danh sách 20 doanh nghiệp về an toàn thông tin có nhiều đổi mới sáng tạo nhất năm 2019 (Top 20 Technology Innovators in 2019) của Technology Innovation trong tháng 8 cùng các ông lớn về bảo mật như FireEye, McAfee, Fortinet...", ông Nguyễn Minh Đức, CEO CyRadar, chia sẻ tại lễ công bố.

CyRadar là dự án khởi nghiệp về an toàn thông tin của FPT, từng được vinh danh là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chứng nhận và Top 15 khởi nghiệp hứa hẹn tại Thailand Echelon Launchpad.

Châu An