Sau khi giới thiệu bộ đôi 7 và 7 Plus ngày 7/9, trên trang chủ của hãng, Apple đã loại iPhone 6 và 6 Plus khỏi danh sách mặt hàng và chỉ giữ lại iPhone 6s, 6s Plus và SE. Tại Việt Nam, iPhone 6 và 6 Plus giờ chỉ phổ biến dưới dạng hàng xách tay, hoặc đã qua sử dụng, giá rẻ, chỉ còn một số hệ thống lớn duy trì hàng mới.

5s, 6 và 6 Plus đã có mặt trên thị trường hơn 2 năm và bắt đầu được Apple loại bỏ khỏi danh sách sản phẩm bán mới.

Giá chênh lệch giữa iPhone 6 và 6 Plus hàng xách tay với chính hãng rất lớn. Ví dụ, một chiếc iPhone 6 bản khoá mạng (Lock) phải sử dụng sim ghép chỉ còn 6,5 đến 7 triệu đồng cho dung lượng 16GB, bằng nửa giá niêm yết của hàng mới cùng dung lượng trên kệ chính hãng. Với phiên bản quốc tế, giá bán iPhone 6 loại đã qua sử dụng, hình thức 99%, chưa tới 8 triệu đồng cho bản 16GB, ngang với iPhone 5s chính hãng.

Giá của iPhone 6 Plus trên thị trường xách tay cũng giảm sâu. Phiên bản quốc tế, hàng "lướt", dung lượng 16GB, giá hơn 9 triệu đồng - cao hơn iPhone 6 khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, bản 64GB giá cao hơn chút, gần 11 triệu đồng.

Đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile (Hà Nội) cho biết, sau khi iPhone 7 và 7 Plus trình làng, giá của iPhone đời cũ giảm trung bình 100.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày, tuỳ vào từng model. iPhone 6 và 6 Plus hàng xách tay giảm sâu nhất vì nguồn hàng ở thị trường Việt Nam hiện nay khá đa dạng.

Giá iPhone 5s cũng đang ở mức rất thấp. Trên kệ hàng chính hãng, giá niêm yết của mẫu này vẫn trên dưới 7 triệu đồng, ngang với nhiều smartphone Android tầm trung, nhưng ở thị trường xách tay, giá chỉ còn 3,6 triệu đồng cho bản khóa mạng và 4,5 triệu đồng cho hàng quốc tế - ngang với giá smartphone Android tầm thấp.

Trái ngược, iPhone 6s và 6s Plus có nơi còn tăng giá 200.000 đến 300.000 đồng sau khi iPhone 7 ra mắt. Quản lý một cửa hàng trên phố Thái Hà (Hà Nội) cho hay, bộ đôi iPhone ra mắt năm 2015 của Apple đang khan hàng, việc khan hàng tạm thời khiến cho giá sản phẩm lúc này đang lên và khoảng nửa tháng nữa mới lại xuống. Ngoài ra, việc Apple thay đổi lại cơ cấu model đối với dòng 6s và 6s Plus cũng gây ra ảnh hưởng về nguồn hàng xách tay.

Ra mắt iPhone 7 và 7 Plus, Apple điều chỉnh lại giá và phiên bản của 6s và 6s Plus tiền nhiệm.

Trên website của hãng và các cửa hàng Apple Store, iPhone 6s và 6s Plus giờ chỉ còn hai phiên bản 32GB và 128GB, bỏ phiên bản 16GB và 64GB. Apple cũng điều chỉnh lại giá niêm yết cho 6s và 6s Plus với mức khởi điểm thấp hơn 100 USD. Ví dụ, iPhone 6s bản 32GB giờ còn 549 USD, thấp hơn 100 USD mức cũ của 6s bản 16GB. Còn bản 128GB của 6s được giảm tới 200 USD, chỉ còn 649 USD.

