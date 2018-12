iPhone 7 tại Việt Nam bị đẩy giá lên hàng chục triệu đồng

Tính trung bình, mỗi ngày giá iPhone 7 ở thị trường xách tay giảm hơn 1 triệu đồng. Đầu giờ sáng nay, hàng loạt cửa hàng đã kéo giá niêm yết của phiên bản thấp nhất 32GB xuống dưới 20 triệu đồng. Ví dụ, tại Hoàng Hà Mobile (Hà Nội), giá iPhone 7 được niêm yết lần lượt 19,5 triệu đồng, 22 triệu đồng và 25 triệu đồng cho các bản 32, 128 và 256GB. So với ngày hôm trước, các mức trên đều giảm 1 triệu đồng.

iPhone 7 có cấu hình như iPhone 7 Plus nhưng màn nhỏ hơn và không có camera kép.

Nguyên nhân khiến cho iPhone 7 giảm giá nhanh là số lượng máy được đưa về Việt Nam khá nhiều, trong khi năm nay, người muốn mua sớm lại săn lùng iPhone 7 Plus. Theo thống kê của hệ thống CellphoneS, tỷ lệ iPhone 7 bán ra những ngày đầu chỉ được 30%, còn lại đều lựa chọn bản Plus. Cung đang nhiều hơn cầu nên giá iPhone 7 phải hạ nhanh, tránh lỗ.

Nhiều cửa hàng cũng nhận định giá của iPhone 7 còn giảm nữa, có thể còn về sát giá với iPhone 6s và 6s Plus chính hãng, tầm 18 triệu đồng. Giảm sâu và nhanh nhất là phiên bản 32GB. Dù năm nay Apple đã nâng dung lượng tối thiểu của iPhone từ 16GB lên 32GB, model này lại chưa bán chạy như iPhone 6 và 6s các năm trước vì đa phần người mua năm nay đều lựa chọn bản 128GB đắt tiền hơn. So với phiên bản 32GB, giá model này đang cao hơn gần 3 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 7 Plus vẫn giữ giá khi lượng hàng về Việt Nam chưa nhiều. Hiện tại ở các cửa hàng, model cỡ lớn này vẫn đang khan hiếm phiên bản màu đen mờ. Giá của iPhone 7 Plus bản thấp nhất 32GB giờ vẫn 25 triệu đồng, đắt ngang iPhone 7 bản cao nhất 256GB. So với thời điểm mới về nước, giá của 7 Plus cũng đã giảm nhiều, hầu hết các cửa hàng giờ không còn niêm yết giá bán trên 30 triệu đồng nữa. 7 Plus bản 128GB và 256GB có giá tham khảo lần lượt 28 và 30 triệu đồng.

Giá iPhone 7 giảm sâu nhưng riêng phiên bản Jet Black vẫn khan hàng và bị hét giá cao.

Giá của iPhone 7 và 7 Plus nói chung bắt đầu hạ nhiệt sau vài ngày có mặt ở Việt Nam, nhưng riêng phiên bản Jet Black vẫn đang bị hét giá khá cao. So với các màu còn lại, giá của iPhone 7 và 7 Plus đen bóng Jet Black được rao đắt hơn 5 đến 7 triệu đồng. Trong khi các màu vàng, hồng, bạc và đen mờ đều đã phổ biến trên thị trường, bản màu Jet Black vẫn rất hiếm. Số lượng máy đưa về Việt Nam lác đác chỉ vài chiếc và được bán ngay lập tức.

Tuấn Anh