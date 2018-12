iPhone 7 và 7 Plus được bán ra từ 16/9 nhưng tới giờ vẫn chỉ có một ít phiên bản Jet Black xuất hiện.

Không chỉ tại Việt Nam, người dùng ở thị trường nước ngoài cũng phải mất số tiền lớn mới sở hữu được iPhone 7 và 7 Plus màu đen bóng loại mới, Jet Black. Trên các trang thương mại trực tuyến như eBay hay Gumtree bắt đầu xuất hiện nhiều lời chào bán iPhone 7 và 7 Plus giá cao. Nếu Apple chỉ đưa ra mức giá chưa tới 20 triệu đồng cho một chiếc iPhone 7 hay 7 Plus phiên bản màu đen bóng, thì trên eBay, giá thấp nhất của những sản phẩm này giờ đã 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Giá của iPhone 7 màu đen bóng tăng cao vì hiếm hàng.

Tuy nhiên theo IBTimes, việc săn lùng ở các trang web thương mại vẫn là cách khả dĩ nhất để mua được iPhone Jet Black, miễn sao có đủ tiền chi trả. Vì thực tế, ngay trong ngày mở bán đầu tiên, Apple đã tuyên bố một số phiên bản như iPhone 7 Plus hay Jet Black không còn hàng để bán khắp thế giới. Ngay từ ngày 9/9 bắt đầu nhận đặt hàng online, iPhone 7 và 7 Plus Jet Black đã rơi vào tình trạng khan hàng sau vài giờ. Hiện tại nếu đặt mua màu đen bóng này trên Apple Store Online, thời gian giao hàng đã bị lùi tới tháng 11.

Ở thị trường xách tay trong nước, iPhone 7 và 7 Plus màu đen bóng cũng hiếm. Số lượng máy đưa về Việt Nam lác đác chỉ vài chiếc và được bán ngay lập tức. So với các màu vàng hay vàng hồng, giá iPhone 7 và 7 Plus đen bóng Jet Black được rao đắt hơn 5 đến 7 triệu đồng nhưng nhiều nơi vẫn chưa có đủ hàng để bán.

