Giá smartphone ra mắt 7/8 của Samsung nhiều khả năng thấp hơn so với mức 1.100 - 1.200 USD dự đoán trước đó tại nhiều thị trường trên thế giới.

Theo Ishan Agarwal, tài khoản Twitter có một số dự đoán chính xác về các sản phẩm di động chưa ra mắt, Galaxy Note10 bản tiêu chuẩn với bộ nhớ 256 GB sẽ được bán lẻ ở mức 949 eur (1.054 USD) tại châu Âu. Riêng Galaxy Note10+ bản 512 GB giá từ 1.199 eur (1.331 USD).

Bốn màu sắc được cho là sẽ xuất hiện trên Galaxy Note10. Ảnh: Ishan Agarwal.

Giá bán trên có thể thay đổi tại một số thị trường thuộc châu Âu do mức thuế áp dụng khác nhau, chẳng hạn người dùng Tây Ban Nha phải trả thêm 10 eur (11 USD) hay Phần Lan là 50 eur (55,5 USD), tương đương mức 999 eur (1.110 USD) như dự đoán trước đó.

Trong khi đó, giá Galaxy Note mới tại Mỹ dự kiến "dễ thở" hơn, với 949 USD cho bản tiêu chuẩn và 1.099 USD cho bản cao cấp hơn. Roland Quandt, một người chuyên đưa ra các dự đoán chính xác về sản phẩm công nghệ, cũng cho rằng đây là mức giá cuối cùng của Note1 0 tại Mỹ.

Giá bán mới cũng thấp hơn so với rò rỉ trước đó. Hồi tháng 6, trang T3 của Anh cho biết giá bán Galaxy Note 10 bản tiêu chuẩn sẽ khoảng 1.100 - 1.200 USD, đắt hơn Galaxy Note9 , Galaxy S10+ (999 USD) và tương tự iPhone XS Max (1.099 USD).

Tại hầu hết cửa hàng ở Việt Nam, giá dự kiến của Galaxy Note 10 là 27,99 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng so với Galaxy Note9 năm ngoái và đắt hơn nhiều so với Galaxy S10 và S10+ bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, giá này vẫn thấp hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết của iPhone XS Max chính hãng. Máy sẽ được bán từ ngày 23/8, cùng thời điểm với các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ và Hàn Quốc.

Samsung sẽ ra mắt smartphone cao cấp dòng Note của mình trong khoảng 3 ngày nữa (7/8) tại New York (Mỹ) (rạng sáng 8/8 giờ Việt Nam). Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Galaxy Note mới có hai phiên bản, Note 10 và Note 10+ với màn hình lần lượt 6,3 và 6,8 inch. Model lớn hơn có cấu hình tốt hơn với RAM 12 GB và pin hơn 4.100 mAh. Sản phẩm cũng chuyển cụm camera đa ống kính từ thiết kế ngang sang dọc. Còn camera selfie đục lỗ mặt trước được chuyển về trung tâm thay vì lệch góc như S10 và S10+.

Bảo Lâm (theo Phonearena)