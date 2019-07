Galaxy Tab A 8.0 - điện thoại màn hình 8 inch

Galaxy Tab A 8.0 phiên bản 2019 được trang bị chip Snapdragon 429 4 nhân cùng với RAM 2 GB và bộ nhớ 32 GB. Dung lượng RAM là thông số thấp hơn so với một số smatphone đang có trên thị trường ở tầm giá 3,5 triệu đồng. Màn hình lớn cho không gian giải trí và làm việc rộng, pin lâu là lợi thế của mẫu điện thoại bảng tới từ Samsung. Trong khi đó, kích thước to, cấu hình và chất lượng camera là điểm đáng cân nhắc ở sản phẩm khi so với smartphone cùng tầm tiền.