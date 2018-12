Galaxy S9 được đánh giá cao ở độ bền.

Theo xếp hạng mới nhất của Consumer Reports, bộ đôi Galaxy S9 và S9+ của Samsung được đánh giá là hai smartphone đáng mua nhất hiện nay. Cả hai đạt điểm tổng là 81, vượt qua cả iPhone X lẫn bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus.

"Hai mẫu điện thoại thông minh mới trang bị các tính năng bảo mật cao cấp, khả năng quay video chuyển động siêu chậm và camera tích hợp emoji thực tế ảo được cá nhân hóa", Consumer Reports nhận xét. Tạp chí tiêu dùng này đánh giá bộ đôi smartphone của Samsung có ưu thế lớn ở sự bền bỉ, tốc độ hoạt động ấn tượng và chất lượng âm thanh tốt.

Trong các thử nghiệm về độ bền, Galaxy S9 "sống sót" sau 100 lần thả rơi với chỉ một số vết trầy xước nhỏ. Model màn hình lớn hơn là Galaxy S9+ dùng bình thường sau 50 lần thử đánh rơi và vị nứt ở một số điểm trong 50 lần thử rơi tiếp theo.

Ngoài cấu hình mạnh hàng đầu trong "thế giới" Android, Galaxy S9 và S9+ còn có hệ thống loa ngoài âm thanh nổi được thiết kế và điều chỉnh bởi hãng âm thanh danh tiếng AKG (Harman Audio). Đây là thành quả sau khi Samsung mua lại Harman (công ty sở hữu các thương hiệu JBL, AKG và Harman Kardon) năm 2016.

Galaxy S9 và S9+ đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của Consumer Reports. Các model đáng chú ý khác như iPhone X xếp thứ 8 với 78 điểm (bị điểm đánh giá không cao do giá đắt), iPhone 8 Plus và iPhone 8 cùng đạt 79 điểm, xếp thứ 6 và 7 tương ứng. Model ra mắt năm ngoái của Samsung là Galaxy S8 xếp thứ 3 với 80 điểm, tiếp theo là S8 Active (79 điểm) và S8 Plus (79 điểm). Model xếp thứ 10 là Mate 10 của Huawei.

Consumer Reports là tạp chí chuyên đánh giá sản phẩm của liên minh người tiêu dùng lớn nhất nước Mỹ được xuất bản từ năm 1963 với hơn 7 triệu độc giả. Để tạo nên tính công bằng, tạp chí không kinh doanh quảng cáo mà điều hành từ hội phí, đóng góp của độc giả và thu nhập từ việc bán tạp chí.

Tuấn Hưng