Sau khi vi xử lý Snapdragon 845 ra mắt, trang công nghệ Cnet cũng đã có thử nghiệm đo hiệu năng của vi xử lý này, đồng thời so sánh với Galaxy Note8, Pixel 2 XL và LG V30 - ba model chạy Snapdragon 835 - để so sánh hiệu suất. Trước đó, Qualcomm cho biết hiệu năng chip mới cao hơn 25% so với chip cũ.

Để thử nghiệm, các chuyên gia đã sử dụng một smartphone tham chiếu chuyên dụng, không thể mua ở bên ngoài, sau đó đưa vào các bài thử nghiệm, sao cho gần với môi trường thực tế nhất. Máy tham chiếu sử dụng màn hình LCD 5,5 inch, camera kép phía sau 12 megapixel và 13 megapixel tương ứng, camera trước 12 megapixel, vi xử lý Snapdragon 845 2,8 GHz, RAM 6 GB, không sử dụng cổng USB Type C và không có giắc cắm tai nghe.

Thiết bị thử nghiệm sức mạnh của Snapdragon 845.

Thiết bị tham chiếu sau đó được chạy 12 bài kiểm tra chuẩn, sau đó so sánh với Galaxy Note8, Pixel 2 XL và LG V30. Kết quả cho thấy, với điểm AnTuTu, thiết bị tham chiếu đạt 256.805 điểm, Galaxy Note8 đạt 200.665 điểm, Pixel 2 XL đạt 203.109 điểm và LG V30 đạt 178.871 điểm. Trung bình, sức mạnh chip Snapdragon 835 nhanh hơn 26%.

Với GeekBench 4.0, thiết bị tham chiếu đạt 2.439 điểm đơn nhân, 8.200 điểm đa nhân, trong khi Note8 đạt 1.870/6.411, Pixel 2 XL đạt 1.911/6.393 và LG V30 đạt 1.922/6.466 điểm tương ứng. Các kết quả thử nghiệm khác có thể xem bảng dưới đây:

Theo một số tin đồn gần đây, Galaxy S9 sẽ là một trong những smartphone đầu tiên chạy Snapdragon 845. Nếu điều này là sự thật, smartphone mới của Samsung sẽ sở hữu cấu hình "khủng" và đạt hiệu năng cao hơn so với những smartphone hàng đầu hiện nay.

Hiện tại, Galaxy S9 đã hé lộ gần như toàn bộ. Ngoài thiết kế "vô cực" với viền màn hình mỏng hơn, cấu hình mạnh hơn, máy sẽ có hai phiên bản với Galaxy S9 dùng camera đơn và Galaxy S9+ dùng camera kép. Bộ đôi này sẽ được công ty Hàn Quốc trình làng ngày 25/2 tới.

Bảo Lâm