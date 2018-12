Galaxy S9+ ở Việt Nam có thêm màu vàng và đỏ

Với phiên bản Burgundy Red, Galaxy S9+ là smartphone của Samsung có nhiều phiên bản và màu sắc nhất hiện nay.

Galaxy S9+ màu vang đỏ (Burgundy Red) là lựa chọn màu sắc thứ năm ở mẫu smartphone cao cấp tới từ Samsung. Trước đó, sản phẩm này có các màu đen Midnight Black, tím Lilac Purple, xanh Coral Blue và vàng Sunrise Gold.

Thông số kỹ thuật ở bản Burgundy Red không khác so với Galaxy S9+ thông thường. Máy vẫn sử dụng chip Exynos 9810 cùng với RAM 6 GB và pin dung lượng 3.500 mAh.

Như Galaxy Note9, Galaxy S9+ được trang bị camera kép ở mặt lưng với ống kính có thể đổi khẩu độ F/1.5 hoặc F/2.4. Các tính năng như trợ lý ảo Bixby, quay video siêu chậm Slowmotion hay hệ điều hành Android 8 Oreo ở phiên bản mới cũng giống các bản trước đó.

Phiên bản đỏ của Galaxy S9+ chính hãng có bộ nhớ trong 64 GB, dung lượng thấp hơn so với Galaxy Note9. Mức niêm yết gần 20 triệu đồng của S9+ Burgundy Red ngang với đối thủ iPhone 8 Plus 64 GB nhưng thấp hơn iPhone XR 64 GB, mẫu iPhone cũng có tuỳ chọn màu đỏ. Còn so với giá bán thực tế của Galaxy S9+ 64 GB các màu khác, giá của Burgundy Red cao hơn khoảng 4 triệu đồng.

Tuấn Anh