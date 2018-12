Các nhân vật siêu anh hùng đã trở thành một phần không thể thiếu của thế giới giải trí, đặc biệt là sau loạt phim đình đám trên màn ảnh rộng những năm gần đây. Trên thiết bị di động, tựa game Injustice: Gods Among Us do Warner Bros sản xuất nhận được nhiều sự chú ý 3 năm ra mắt. Vì thế, những ai hâm mộ tựa game này không thể bỏ qua một số thủ thuật đơn giản dưới đây, trong đó, chiếc Galaxy S7 edge phiên bản Injustice là "người bạn đồng hành" thú vị.

Bí quyết “giữ mạng sống” khi chọn nhân vật Batman (Người dơi)

Về bản chất, Injustice: Gods Among Us là sự kết hợp giữa dòng game thẻ bài CCG và thể loại game hành động nhập vai truyền thống vốn được rất nhiều người dùng smartphone yêu thích. Đây cũng chính là phần thú vị tạo nên sức hấp dẫn cho Injustice: Gods Among Us bởi bạn sẽ được hóa thân vào những nhân vật quen thuộc trong các bộ phim bom tấn gắn liền với tuổi thơ như Superman, Batman, Flash, Green Lantern hay Joker… Nhờ đó, người chơi sẽ làm quen với game nhanh hơn, đồng thời hiểu được nhân vật của mình mà không tốn nhiều thời gian để thử nghiệm.

Khi mới bắt đầu làm quen với trò chơi, hầu hết người dùng đều sẽ lựa chọn nhân vật Batman (Người dơi). Lý do rất dễ hiểu, Batman là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Ngoài ra, nhờ những trang bị riêng nên người dơi cũng khó bị đánh bại và có thể giúp bạn vượt qua các màn chơi một cách dễ dàng hơn, nhất là khi độ khó của trò chơi sẽ tăng dần theo thời gian.

Là một tựa game đỉnh cao, đồ họa trong Injustice: Gods Among Us được xây dựng theo chất lượng 3D ấn tượng. Tất nhiên, một trò chơi như vậy sẽ yêu cầu chất lượng phần cứng của thiết bị khá cao. Vì vậy, để có trải nghiệm tốt nhất, ngoài một thiết bị đáp ứng đủ hiệu năng, bạn cũng cần cân nhắc đến chất lượng hiển thị và cảm giác cầm, nắm khi sử dụng trong thời gian dài.

Lúc này, Galaxy S7 edge phiên bản Injustice sẽ trở thành trợ thủ đắc lực bởi công nghệ Super Amoled tiên tiến và màn hình 2K sắc nét, kết hợp cùng thiết kế màn hình cong độc đáo cho cảm giác hình ảnh như đang tràn ra hai bên màn hình, không gian vì thế cũng rộng hơn và hút toàn bộ sự chú ý của mắt người vào nhân vật.

Sử dụng các kỹ năng đặc biệt để kết thúc đối thủ

Ngoài đồ họa ấn tượng và cốt truyện phong phú, Injustice: Gods Among Us còn được yêu mến bởi cơ chế điều khiển hiệu quả, đơn giản hóa các thao tác. Để điều khiển nhân vật hay tấn công đối thủ, người chơi chỉ việc chạm vào màn hình cảm ứng. Khi mới bắt đầu làm quen, bạn nên học theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời hiểu được những kỹ năng mà nhân vật của mình được trang bị. Sau khi đã quen dần, bạn có thể thỏa sức sáng tạo theo cách mà mình thích.

Để tấn công, người chơi cần chạm vào kẻ địch, nhân vật sau đó sẽ tự động thực hiện các đòn tấn công. Ngoài ra, mỗi siêu anh hùng sẽ có “tuyệt kỹ” của riêng mình. Với người dơi, bạn có thể tận dụng nhiều loại vũ khí thích hợp khi đối đầu với các địch thủ khác nhau như đá Kryptonite khi đụng độ Superman hoặc sử dụng súng để gây mê đối thủ chẳng hạn.

Trong Injustice: Gods Among Us, người chơi cũng nên lưu ý tùy chọn tag, tính năng cho phép chọn một nhân vật mới từ hai góc trên màn hình và có thể mượn tạm các kỹ năng của nhân vật đó để tấn công địch thủ của mình.

Bên cạnh tấn công, người chơi cũng cần học cách phòng thủ bởi khi gặp những đối thủ mạnh, việc đâm đầu vào phía trước chẳng những không có hiệu quả mà còn khiến bạn ức chế hơn bởi nhân vật của mình thua cuộc liên tục.

Chủ sở hữu Galaxy S7 edge phiên bản Injustice có thể “ăn gian” bằng cách tận dụng các vật phẩm hoặc thẻ tích lũy điểm được tặng kèm khi mua để gia tăng sức mạnh cho nhân vật người dơi của mình, bao gồm gói Batman Prime Pack trị giá 100 USD. Nhờ đó, người dơi giờ đây có thể đấu tay đôi sòng phẳng với các siêu anh hùng khác như Superman, Shazam hay Wonder Woman chẳng hạn.

Trong khi chiến đấu, người chơi cần đặc biệt chú ý đến thanh năng lượng nằm ở dưới màn hình. Khi tích lũy đủ thanh này, bạn có thể làm theo chỉ dẫn trên màn hình để tung đòn dứt điểm và hạ nốc ao đối thủ của mình.

Chơi liên tục không ngừng để tích lũy nhiều điểm nhất có thể

Ngoài những mẹo nhỏ trên, cách tốt nhất để nâng cao trình độ trong Injustice: Gods Among Us đó là bạn cần phải bỏ thời gian để tập cách điều khiển nhân vật, thích nghi và hiểu được cốt truyện của trò chơi.

Với Galaxy S7 edge phiên bản Injustice, thiết bị không chỉ có thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng Batman (Người Dơi) tạo cảm hứng thích thú cho những ai là fan hâm mộ trung thành của tựa game đình đám này, mà còn sở hữu thời lượng pin ấn tượng với hơn 7 giờ đồng hồ hoạt động liên tục. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, đáp ứng nhu cầu cày game mọi lúc mọi nơi của người chơi.

Ngoài ra, sản phẩm còn giúp người dùng tránh khỏi mọi phiền phức khi chơi game nhờ tính năng Game Launcher cho phép tắt hoàn toàn thông báo không cần thiết, bên cạnh đó là tùy chọn khóa hoàn toàn 2 phím điều hướng, hạn chế tình trạng bấm nhầm thoát game. Người dùng cũng có thể lưu hoặc quay lại hình ảnh dễ dàng khi chơi game rồi chia sẻ nhanh chóng qua YouTube hay mạng xã hội.

Máy còn cung cấp cho người dùng một voucher trị giá 100 USD để mua vật phẩm và mở khóa các nhân vật mới trong game. Đây là quà tặng giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc thu thập các siêu anh hùng mà mình ưa thích như Flash, Green Lantern… Đồng thời, vật phẩm này còn cho phép bạn gia tăng sức mạnh cho nhân vật hiện tại, giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc đối đầu với các quái khủng như DoomsDay hay Darkseid.

Máy lên kệ từ ngày 10/7 với giá 24,99 triệu đồng.

