Dù dung lượng pin lớn, smartphone của Samsung chỉ mất 100 phút để nạp đầy pin trong khi iPhone XS Max mất tới hơn 209 phút.

Kết quả đánh giá pin sau 2 tuần thử nghiệm của Phone Arena cho thấy Galaxy S10+ đã được cải thiện nhiều về tốc độ sạc pin so với những thế hệ tiền nhiệm cũng như các smartphone cao cấp khác.

Thử nghiệm thời gian sạc pin với phụ kiện đi kèm theo máy. Ảnh: Phone Arena.

Dù có dung lượng pin 4.100 mAh, tăng thêm 600 mAh so với Galaxy S9+ năm ngoái, thời gian để nạp đầy pin của Galaxy S10+ lại ngắn hơn 5 phút. So với Galaxy Note9, thời gian để sạc đầy pin ở S10+ cũng nhanh hơn gần 10 phút. Còn so với iPhone XS Max, dung lượng pin nhiều hơn tới 30% nhưng thời gian sạc đầy pin của Galaxy S10+ cũng nhanh hơn gấp đôi. Ngoài công nghệ, việc Samsung trang bị sẵn bộ sạc nhanh còn Apple vẫn sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn 5W đã tạo ra chênh lệch lớn.

Các smartphone được thiết lập cùng một điều kiện sử dụng như nhau, mô phỏng lại cách sử dụng điện thoại như thông thường với độ sáng màn hình cùng ở 200 nit.

Tuy nhiên, nếu xét đến thời gian sử dụng pin, Galaxy S10+ lại chưa cải thiện so với đời trước dù đã tăng thêm nhiều dung lượng. Theo đánh giá của Phone Arena, thời gian sử dụng pin của Galaxy S10+ là 7 giờ 59 phút, ít hơn so với Galaxy S9+ và kém nhiều Galaxy Note9. So với đối thủ iPhone XS Max, thời gian dùng pin của Galaxy S10+ cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều khi được ít hơn khoảng 1 tiếng rưỡi.

Mỹ Anh