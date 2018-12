Galaxy Note 9 có thể được ra mắt sớm hơn thường lệ 1 tháng. Ảnh:Phonearena.

Tại Hàn Quốc, Galaxy S9 mới đạt mốc 1 triệu máy bán ra, tuy nhiên, mức này của sản phẩm thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu của Samsung. Do đó, theo một báo cáo mới, hãng Hàn Quốc sẽ ra mắt Galaxy Note 9 sớm hơn một tháng so với bình thường - vào cuối tháng 7, và model này sẽ được bán ra vào giữa tháng 8. Quyết định này sẽ giúp Samsung tăng doanh số dòng smartphone cao cấp của mình và cạnh tranh với Apple tốt hơn khi đối thủ đến từ thung lũng Silicon vẫn dự kiến ra mắt sản phẩm vào tháng 9 như mọi năm. Ngoài ra, quyết định ra mắt sản phẩm sớm cũng liên quan đến tương lai các smartphone khác của công ty.

Cụ thể, trong báo cáo có nhắc lại kế hoạch ra mắt sớm Galaxy S10 vào tháng 1 nhằm tối ưu hóa tiềm năng bán hàng của sản phẩm trong năm 2019, bởi chỉ một tháng sau khi model này được bán ra, Samsung cũng sẽ giới thiệu một model mới. Lần ra mắt sản phẩm cao cấp tiếp theo vào đầu năm sau sẽ ở MWC 2019, Samsung được cho là sẽ đưa smartphone màn hình gập trở lại. Hiện chưa rõ smartphone này sẽ được bán ra vào thời điểm nào nhưng với tính năng độc đáo, model này chắc chắn sẽ làm giảm doanh thu của Galaxy S10.

Hiện tại Samsung vẫn chưa đưa ra bình luận về lịch ra mắt các sản phẩm mới của mình. Theo Phonearena