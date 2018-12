Một bức ảnh teaser (ảnh quảng cáo ẩn ý) được cho là của Galaxy Note đời mới đã bị rò rỉ trên trang công nghệ PhoneArena.

Trong ảnh, ánh sáng xanh xuất hiện trên các cạnh, tạo thành số 7, ngầm khẳng định Galaxy Note thế hệ thứ sáu sẽ mang tên Note 7. Dường như, Samsung lo ngại nếu đặt là Note 6, người sử dụng sẽ có cảm giác đây là sản phẩm đời cũ khi mà Galaxy S7 đã ra đời từ đầu năm còn iPhone 7 cũng sắp ra mắt.

Ảnh teaser của Galaxy Note 7.

Bức ảnh còn có dòng chữ "Write on the edge of something great" (viết trên rìa của một thứ gì đó tuyệt vời), cho thấy smartphone này sẽ có màn hình cong tràn cạnh với nhiều chức năng hơn, như tương tác và nhận diện chữ viết từ bút S-Pen.

Galaxy Note 7 có thể được trang bị màn hình Super AMOLED 5,8 inch độ phân giải QHD 1.440 x 2.560 pixel, chip Snapdragon 823 lõi tứ, đồ họa Adreno 530, RAM lên tới 6 GB và camera sau 12 megapixel với ống kính f/1.7.

Samsung được cho là sẽ tổ chức sự kiện riêng tại Mỹ để công bố Galaxy Note 7 vào tháng tới, sớm hơn 1-2 tháng so với lộ trình hàng năm.

Châu An