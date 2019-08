Smartphone cao cấp của Samsung chỉ mất hơn một giờ để nạp đầy 100% pin, còn model cao cấp của Apple mất tới hơn 2 tiếng.

Dù đã được chuyển sang sử dụng bộ sạc có công suất gấp đôi 5V/2A dành cho iPad, tốc độ sạc của iPhone XS Max vẫn thua xa Galaxy Note 10+ trong thử nghiệm của hàng loạt trang công nghệ.

Trong phần so sánh của trang Gadget Portal, Galaxy Note 10+ là smartphone có tốc độ sạc nhanh nhất khi so với iPhone XS Max, Galaxy Note9 và OnePlus 7 Pro. Trừ iPhone, cả hai mẫu Android còn lại đều sử dụng các bộ sạc nhanh.

Pin dung lượng cao 4.300 mAh nhưng thời gian sạc đầy pin của Galaxy Note 10+ lại nhanh hơn 3 đối thủ.

Với bộ sạc theo máy công suất 25W, Galaxy Note 10+ chỉ mất 1 giờ 5 phút để nạp pin từ 0% tới 100%. Trong khi cùng khoảng thời gian này, iPhone XS Max mới nạp được 74%. Model của Apple tốn 2 giờ 3 phút để đầy được pin.

So với Note9 tiền nhiệm, thời gian sạc của Galaxy Note 10+ với bộ sạc nhanh mới cũng tiết kiệm thời gian tới gần một nửa. Galaxy Note9 mất 1 giờ 54 phút. OnePlus 7 Pro với bộ sạc nhanh có công suất cao hơn, 30 W, và dung lượng pin ít hơn, 4.000 mAh, cũng mất đến 1 giờ 25 phút để nạp 100% pin.

Tuy nhiên, đánh đổi cho việc giảm thời gian sạc là nhiêt độ. Một vài điểm ở lưng Galaxy Note 10+ có nhiệt độ 38 đến 39 độ C, nhỉnh hơn 1 đến 2 độ C so với ở One Plus 7 Pro và Galaxy Note9 tiền nhiệm. iPhone XS Max sạc chậm nhưng mát hơn khi có mức nhiệt thấp hơn tới 4 - 5 độ, khoảng 34 độ C.

Galaxy Note 10 sạc pin nhanh gấp đôi iPhone XS Max

Tốc độ sạc của Galaxy Note 10+ có thể còn nhanh hơn kết quả trên. Ngoài bộ sạc nhanh 25 W cung cấp sẵn theo máy, Samsung còn có bộ sạc nhanh công suất lên tới 45 W dành riêng cho Note 10+. Công suất của bộ sạc nhanh này tương đương với các bộ sạc dành cho laptop.

Video: Gadgetsportal

Tuấn Anh