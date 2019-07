Smartphone dòng Note sắp ra mắt của Samsung có tốc độ sạc lên tới 45W khi cắm củ sạc và 20W - 25W khi đặt trên bộ sạc không dây.

Theo WinFuture, Galaxy Note10 sẽ là smartphone có tốc độ sạc nhanh nhất của Samsung cả có dây lẫn không dây. Ở chế độ sạc bằng củ sạc, tốc độ tối đa lên tới 45W, cao hơn nhiều so với sạc nhanh 15W trên Galaxy S10 hay 25W trên các mẫu Galaxy A mới trình làng. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn so với công nghệ SuperVOOC của Oppo với 50W hay Huawei Mate 10 tích hợp sạc 55W.

Ảnh dựng Galaxy Note10. Ảnh: WinFuture.

Cũng theo nguồn tin, Galaxy Note mới có hai phiên bản, gồm Note10 và Note10 Plus. Samsung đồng thời ra đế sạc không dây mới, hỗ trợ sạc đạt tốc độ 20W và 25W tương ứng. Riêng Note10 Plus được cho là sẽ có nguồn pin 4.300 mAh, trong khi Note10 chưa rõ dung lượng. Với viên pin này, thời gian sạc thiết bị cả có giây lẫn không dây đều nhanh hơn so với các sản phẩm khác của hãng điện tử Hàn Quốc.

S Pen - phụ kiện không thể thiếu của Note10 - cũng được nâng cấp một số tính năng, trong đó bổ sung Air Gestures cho phép điều khiển và điều hướng điện thoại mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình. Máy sẽ bị loại bỏ khả năng phát hiện bút khi di chuyển trên màn hình trước đó.

Bên cạnh đó, bút mới cũng bổ sung thêm màu xanh lam, đi kèm Note10 màu bạc. Năm ngoái, Note9 gây chú ý khi được trang bị màu xanh, đi kèm S Pen màu vàng đậm.

Về camera, bộ đôi Note10 sẽ có hệ thống camera ba ống kính với độ phân giải 12 megapixel, 16 megapixel (ống kính siêu rộng) và 12 megapixel (ống kính tele). Galaxy Note10 Plus còn có thêm camera chuyên dụng (ToF) để đo chiều sâu.

Hai smartphone mới được Samsung trang bị cấu hình mạnh mẽ. Note10 với màn hình 6,3 inch, đi kèm RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB và pin 3.600 mAh. Còn Note10 Plus có RAM lên tới 12 GB, bộ nhớ 256 GB và màn hình 6,8 inch. Tuy nhiên, chúng sẽ bị loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Samsung đã xác nhận ra mắt Galaxy Note mới vào ngày 7/8 ở sự kiện Unpacked 2019 tổ chức ở Mỹ, sớm hơn 3 ngày so với lần ra mắt Note9 năm ngoái. Một số nguồn tin cho biết, sản phẩm bán ra tại nhiều thị trường trên thế giới vào 23/8.

Bảo Lâm (theo The Verge)