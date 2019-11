Galaxy M30s sở hữu viên pin 6.000mAh cho thời lượng sử dụng trung bình 2-3 ngày.

Với dung lượng 6.000mAh, Galaxy M30s không chỉ là smartphone trang bị pin lớn nhất từ trước tới nay của Samsung, mà còn là smartphone dung lượng pin dẫn đầu phân khúc 7 triệu đồng.

Galaxy M30s có dung lượng lớn nhất trong tầm giá 7 triệu đồng.

Theo công bố của hãng, thiết bị có thể cung cấp tới 29 giờ phát video, 49 giờ gọi thoại và hơn 131 giờ phát nhạc liên tục. Còn theo đánh giá của IndiaToday, máy cho thời gian sử dụng các tác vụ thông thường trên 2 ngày. Nếu sử dụng màn hình 9 tiếng một ngày với các tác vụ ngốn pin như chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội, máy vẫn trụ vững 1,5 ngày.

Ngoài dung lượng nhiều hơn 1.000-2.000mAh so với các đối thủ cùng tầm giá, Galaxy M30s còn trang bị công nghệ sạc nhanh Fast Charge 2.0 đi kèm củ sạc 15W và cổng USB C. Model cho thời gian nạp đầy pin nhanh gấp 2 lần so với hầu hết các smartphone dùng cổng microUSB khác trên thị trường.

Galaxy M30s chỉ mất hơn 2 giờ để sạc đầy viên pin lớn. Với 10 phút sạc, người dùng có thêm 3 giờ đàm thoại, 3 giờ xem video hay 10 giờ nghe nhạc. Điều này cho thời gian trải nghiệm liền mạch mà người dùng không nhất thiết phải sạc thiết bị mỗi ngày.

Ở phân khúc phổ thông, Galaxy M30s là smartphone hiếm hoi trang bị cả viên pin lớn 6.000mAh lẫn công nghệ sạc nhanh.

Dù dung lượng pin cao, độ dày của máy chỉ 8,9mm, nặng 188g. Samsung cân bằng bài toán giữa dung lượng pin và độ dày máy sau hàng loạt tính toán thiết kế, nén viên pin dung lượng ngang ngửa các laptop thành viên pin nhỏ gói gọn trong một chiếc điện thoại.

Sử dụng thông thường, thiết bị có thể trụ 2 -3 ngày.

Kể từ khi pin lithium-ion phát triển lần đầu vào năm 1970, công nghệ pin không có nhiều đột phá suốt bốn thập kỷ qua. Trong khi smartphone ngày nay mạnh hơn hàng chục lần, thì thời lượng pin vẫn chỉ gói gọn trong một ngày. Công nghệ pin chỉ thực sự bứt phá từ năm ngoái, khi các hãng di động đẩy dung lượng và đưa sạc nhanh vào phân khúc cao cấp.

Theo giới chuyên gia, Galaxy M30s trình làng thể hiện nỗ lực bứt tốc khỏi các đối thủ của Samsung, trên làn đua dung lượng và công nghệ pin, như cách hãng chiếm ưu thế ở làn đua tấm nền màn hình AMOLED, với thế mạnh nhà sản xuất màn hình Super AMOLED lớn nhất thế giới.

Bảo An