Ngày 13/10, FPT Trading chính thức điều chỉnh giá iPhone 6S 16GB và 64GB chính hãng lần lượt về 13,99 triệu đồng và 15,99 triệu đồng. Đơn vị cũng công bố thông tin mở bán dòng mới iPhone 6S 32GB vào đầu tháng 11 với giá 15,59 triệu đồng.

Theo nhà phân phối FPT Trading, mức giá trên đã bao gồm 10% VAT và áp dụng cho tất cả phiên bản màu của iPhone 6S. Tuy nhiên đây chỉ là mức giá bán lẻ khuyến nghị. “Mỗi đối tác bán lẻ của chúng tôi sẽ có chính sách giá bán tại cửa hàng và dịch vụ đi kèm khác nhau. Việc này giúp người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn sản phẩm với mức giá hợp lý nhất cùng các ưu đãi khi mua hàng chính hãng”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Người dùng có thể mua iPhone 6S bản 32GB từ tháng 11.

Model ra đời năm 2015 của Apple vẫn khá hút khách do mức giá rẻ hơn so với iPhone 7 hay 7 Plus. Máy có thiết kế tương tự và có hiệu năng sử dụng được phần lớn người dùng chấp nhận. Sau đợt điều chỉnh giá này, các sản phẩm iPhone 6S chính hãng sẽ có mức giá khá vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của đa số người dùng.

Khi mua iPhone phân phối chính hãng, người dùng hưởng chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của Apple trong vòng 12 tháng (tính từ thời điểm kích hoạt máy). Để tránh mua phải các sản phẩm không rõ nguồn gốc, người dùng cần nhận biết iPhone chính hãng do FPT Trading phân phối nhờ hộp máy có tem nhập khẩu ở mặt sau và tem chính hãng FPT ở mặt trước. Máy được đảm bảo nguyên seal (lớp vỏ nylon bên ngoài hộp máy) từ nhà máy của Apple khi đến tay người tiêu dùng.

Tem trên sản phẩm được phân phối chính hãng bởi FPT Trading.

Chi tiết liên hệ:

- Tổng đài hỗ trợ miễn phí của Apple (bằng tiếng Việt): 18001127.

- Website hỗ trợ của Apple, xem tại đây.

- Hotline của nhà phân phối FPT Trading: 19001552. Ngoài ra, người dùng có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm chính hãng bằng cách truy cập vào các địa chỉ:

- Website kiểm tra thông tin hàng chính hãng.

- Website tìm điểm bán hàng chính hãng.

- Website tìm địa điểm bảo hành ủy quyền.

