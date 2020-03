Người dùng sẽ tiết kiệm đến 14 triệu đồng khi chọn lên đời Galaxy S20 series từ điện thoại cũ tại FPT Shop trong tháng 3.

Với mong muốn tất cả người dùng dễ dàng sở hữu những sản phẩm công nghệ mới với mức giá tốt, FPT Shop đã triển khai chương trình "Lên đời siêu phẩm Galaxy S20 series, tiết kiệm đến 14 triệu đồng". Theo đó, từ nay đến ngày 31/3, chỉ cần mang điện thoại Samsung hoặc iPhone cũ đến FPT Shop, bạn sẽ được thu lại với giá tốt và đổi lấy Galaxy S20, S20+ và S20 Ultra mới với chi phí tiết kiệm đến 14 triệu đồng.

Người dùng còn được mua trả góp 0% lãi suất Galaxy S20 Series với khoản trả trước chỉ từ 30% giá máy. Bên cạnh đó, chủ nhân siêu phẩm Galaxy S20, S20+ và S20 Ultra còn được hưởng ưu đãi phòng chờ hạng thương gia tại sân bay. Ngoài ra, FPT Shop sẽ giảm 500.000 đồng cho gói bảo hành mở rộng 24 tháng của bộ ba Galaxy S20. Cụ thể, chỉ với 709.000 đồng, bạn sẽ được hưởng thêm 12 tháng bảo hành chính hãng để an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Từ nay đến ngày 31/3, bạn được tiết kiệm đến 14 triệu đồng khi chọn lên đời Galaxy S20 Series tại FPT Shop. Đăng ký tại đây.

Cụ thể, người dùng chỉ cần mang điện thoại Samsung cũ thuộc các dòng Galaxy S, Note, A, J hoặc iPhone cũ đến FPT Shop, bao gồm hàng xách tay, không hộp, không phụ kiện, bạn đều được thu lại với giá tốt và đổi lấy Galaxy S20, S20+, S20 Ultra mới. Trong điều kiện tốt nhất, bạn sẽ tiết kiệm được đến 14 triệu đồng khi sở hữu smartphone Galaxy S20 series mới tại FPT Shop.

Đây là chương trình thu hút bởi những lợi ích thiết thực mà khách hàng nhận được như: dễ dàng sở hữu sản phẩm mới nhất với chi phí tiết kiệm đáng kể từ chiếc điện thoại cũ, không còn đủ phụ kiện và hết hạn bảo hành, thủ tục đơn giản, nhanh chóng...

Các model Galaxy S được tham gia chương trình gồm Galaxy S3, S4, S5, S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+. Dòng Note áp dụng cho các model Galaxy Note2, Note3 Neo, Note3, Note4, Note Edge, Note5, Note FE, Note8, Note9. Các model Galaxy A hỗ trợ đổi mới là Galaxy A5, A7, A8, A5 - A7 -A8 (2016), A5 - A7 (2017), A8 - A8+ (2018), A6 - A6+ (2018), A50, A70, A9 (2018). Các model Galaxy J áp dụng gồm J7 Pro, J7 Prime và J7+. Người dùng iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, Xs, Xs Max cũng có thể tham gia.

Chọn lên đời Galaxy S20 Series từ điện thoại cũ tại FPT Shop, bạn sẽ được sở hữu sả phẩm mới với chi phí tiết kiệm đáng kể.

Để điện thoại cũ được thu lại với mức giá tốt nhất, máy còn có thể mở, tắt nguồn và cắm sạc pin bình thường, không bị biến dạng; máy đã được ngắt hoạt động và thoát khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như Samsung Account, iCloud, Google Account... Đồng thời, màn hình cảm ứng của máy vẫn hoạt động tốt, không có những điểm đen, trắng sáng, điểm chết, màn hình không bị hồng, ố vàng, âm ảnh, sọc màn hình, giật màn hình, vỡ, nứt, bể, chảy tinh thể lỏng và màn hình vẫn còn gắn liền với thân máy.

Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, khách hàng có thể chọn mua trực tiếp tại cửa hàng, mua online hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Bảo An